В Беларуси с завтрашнего дня дорожает мобильная связь 1 27.02.2023, 10:33

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Сразу несколько мобильных операторов заявило о повышении стоимости услуг.

Белорусские операторы мобильной связи МТС и life:) решили повысить цены на услуги с 28 февраля.

Повышение у МТС, в частности, касается дополнительных услуг на некоторых архивных тарифных планах.

Например, по тарифному плану «Супер 25» на безлимитные звонки во все сети цена вырастет до 9 BYN, по плану Супер Max+ — до 9,5 BYN, по плану «Супер Голос» — до 12 BYN.

При этом, как сообщили в МТС, «без изменений останется стоимость основных услуг связи для физических и юридических лиц, в том числе абонентских плат, голосовых вызовов, интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, проводного интернета, SMS, MMS, тарифов роуминга и других услуг».

Мобильный оператор life:) также решил с 28 февраля поднять стоимость некоторых услуг, в том числе звонков в роуминге.

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