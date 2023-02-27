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В ЦРУ назвали главную ошибку Путина в подготовке войны

  • 27.02.2023, 10:43
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В ЦРУ назвали главную ошибку Путина в подготовке войны

О готовящемся вторжении знало меньше пяти человек.

О подготовке российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину знали лишь три-четыре человека из его окружения. Что и стало одной из его ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в интервью CBC News.

«Годами, особенно в последние годы, я наблюдал, как Путин сужал круг своих советников, и это был круг, в котором он ценил лояльность, а не компетентность», - сказал Бернс.

По его словам, это была группа людей, которая, как правило, говорила ему то, что он хотел услышать, и - или, по крайней мере, за эти годы поняла то, что сомневаться в его суждениях «не для повышения карьеры».

«И поэтому, по моему мнению, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку такой тесный круг людей подкреплял глубоко ошибочные предположения друг друга», - считает Бернс.

Он рассказал, что осенью 2021 года Путин понял, что стратегическое окно возможностей для России закрывается, а оккупация Украины нужна ему для того, чтобы он запомнился как так называемый «великий полководец».

«Он (Путин - ред.) верил, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такого уровня, когда она была способна на скорую, решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным», - подытожил Бернс.

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