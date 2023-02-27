Чем заменить кофе: названы полезные альтернативы 3 27.02.2023, 10:50

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Бодрящий утренний напиток можно заменить более здоровыми и полезными продуктами.

Традиционным бодрящим напитком считается кофе. Однако его нельзя употреблять слишком часто: на организм такая привычка влияет не лучшим образом.

Взбодриться помогают и энергетические напитки. Однако при их переизбытке возникает тахикардия и увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, нельзя забывать о высоком содержании сахара в продукте.

Однако эксперты перечислили напитки, которые могут стать достойной альтернативой кофе и «энергетикам»: бодрят они ничуть не хуже.

Зеленый чай

Как и кофе, этот напиток является источником кофеина.

Еще одним преимуществом зелёного чая является ускорение обмена веществ, улучшение мыслительной деятельности и обеспечение заряда энергией.

Квас

В напитке содержится немало полезных соединений, включая витамин B и молочную кислоту.

Яркий вкус кваса отлично сочетается с высокой эффективностью продукта как «средства» для бодрости.

Морковный сок

Главным плюсом напитка является высокое содержание в нем бета-каротина и антиоксидантов.

В результате употребления морковного сока человек не только восполняет силы, но и обеспечивает своему организму защиту от воздействия опасных соединений.

Поводом для употребления продукта является и его низкая калорийность.

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