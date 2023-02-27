Умер экс-политтехнолог Путина Глеб Павловский 7 27.02.2023, 11:11

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Ему был 71 год.

На 72-м году жизни не стало российского политтехнолога Глеба Павловского. О его смерти сообщил «Ведомостям» заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский.

По данным российских СМИ, причиной смерти Павловского стала тяжелая болезнь.

Глеб Павловский был основателем «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ.

В 2012 году Павловский перешел на сторону политической оппозиции. В разные годы был главным редактором и издателем «Русского журнала», ведущим программы «Реальная политика» на НТВ, директором «Русского института».

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