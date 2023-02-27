В Украине осталось только одно предприятие с белорусским акционером 1 27.02.2023, 11:26

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Другие - арестованы или прекратили деятельность.

В Украине осталось только одно предприятие с белорусским акционером. Как следует из Единого государственного реестра акционеров Украины, это предприятие - Козелецкий льнозавод, который находится в Черниговской области. Оно имеет форму частного акционерного общества. «Радыё Свабода» рассказало о его собственниках и сфере деятельности.

Согласно реестру, 22,5% акций принадлежит белорусскому частному производственному унитарному предприятию «ИСТПС» и 59,8% - гражданину Китая Чжу Хаотяню. Другие акции Козелецкого льнозавода принадлежат физическим лицам.

Известно, что Чжу Хаотянь живет в Беларуси и является собственником предприятия «ИСТПС». Оно не связано с легкой промышленностью, а занимается производством теплоизоляционных плит из пеностирола.

Чжу Хаотянь выкупил акции Козелецкого льнозавода в 2021 году у российских собственников. Предприятие было создано в 1972 году и приватизировано в 1996 году.

Сейчас, согласно уставу, помимо основного вида деятельности - подготовки и прядения текстильных волокон, оно выращивает зерно, занимается производством мяса, безалкогольных напитков, строительных конструкций, а также сдает в аренду собственное или арендованное имущество.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину режим Лукашенко поддержал агрессию России против Украины и позволил использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных городов Украины.

С апреля 2022 года правоохранительные органы начали арестовывать белорусское имущество в Украине, в том числе учрежденные государственными предприятиями Беларуси компании, их активы, средства производства и продукцию, которой они торговали. Прежде всего под санкции попали предприятия, которые занимались продажей нефтепродуктов и минеральных удобрений.

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