закрыть
27 февраля 2023, понедельник, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебской области до сих пор восстанавливают электроснабжение

  • 27.02.2023, 11:29
  • 1,676
В Витебской области до сих пор восстанавливают электроснабжение
фото: vitebsk.energo.by

Из-за стихии были повреждены линии электропередач.

26 февраля в Витебской области электричество исчезало в сотнях населенных пунктов. Как сообщает vitebsk.energo.by, основная причина — сильный снег и ветер, которые ломали деревья и их ветви, а те падали на линии электропередачи. Больше всего от стихии пострадали Полоцкий, Лепельский, Бешенковичский, Ушачский, Шумилинский, Городокский и Россонский районы.

Над ликвидацией последствий непогоды работали 140 энергетиков и 36 единиц техники. На утро 27 февраля восстановлено электроснабжение более 260 населенных пунктов Витебщины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип