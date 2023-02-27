В Витебской области до сих пор восстанавливают электроснабжение 27.02.2023, 11:29

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фото: vitebsk.energo.by

Из-за стихии были повреждены линии электропередач.

26 февраля в Витебской области электричество исчезало в сотнях населенных пунктов. Как сообщает vitebsk.energo.by, основная причина — сильный снег и ветер, которые ломали деревья и их ветви, а те падали на линии электропередачи. Больше всего от стихии пострадали Полоцкий, Лепельский, Бешенковичский, Ушачский, Шумилинский, Городокский и Россонский районы.

Над ликвидацией последствий непогоды работали 140 энергетиков и 36 единиц техники. На утро 27 февраля восстановлено электроснабжение более 260 населенных пунктов Витебщины.

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