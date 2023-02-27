«Ожидания от жизни в собственном доме у нас были самые радужные» 27.02.2023, 11:58

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Как семейная пара решила переехать из Минска в деревню.

Блогер, предпринимательница и основательница рынка фермерских продуктов «Усё сваё» Ксения Вятская уже много лет с семьей живет в частном доме в деревне. Девушка признается, что они вместе с мужем мечтали о своем доме и думали о перспективах сельской жизни очень позитивно. Но со временем мнение Ксении сильно изменилось. Теперь она предостерегает своих подписчиков: «Я очень прошу всех, кто записал в своем списке желаний «построить дом», зачеркнуть это и направить энергию в себя».

Myfin.by поговорил с Ксенией и узнал, что стало причиной такого разочарования. Девушка поделилась с журналистами советами, которые помогут тем, кто все-таки хочет испытать на себе деревенскую романтику. А также мы нашли альтернативу – место для жизни, которое сочетает в себе плюсы загородной жизни и городскую инфраструктуру.

Ожидания: «Мы никогда не захотим возвращаться в Минск»

– Мы с мужем почти всю свою жизнь прожили в центре Минска. В какой-то момент оба пресытились этой городской жизнью и решили, что будем строить свой дом. Это было лет 10 назад. Тогда, откровенно говоря, выбор был невелик: либо квартира в Минске за безумные деньги, которых у нас не было, либо свой дом в нескольких десятках километров от столицы, но значительно доступнее.

Мы рассматривали несколько вариантов квартир на рынке вторичного жилья, но были неприятно удивлены тем, какие деньги просят за квартиры в, мягко скажем, не лучшем состоянии. Поэтому на тот момент нам показалось более разумным постепенно вкладываться в строительство собственного дома.

Мы мыслили позитивно. У нас трое детей – для них будет лучше расти на природе, на свежем воздухе. Наш бизнес связан с фермерством и сельским хозяйством. Казалось бы, нам как раз дорога в загородную жизнь. А когда мы приехали на выбранный участок и увидели всю эту красоту и просторы, то подумали: «Это точно наше место, мы никогда не захотим возвращаться в Минск».

Тогда мы, конечно, не знали, сколько на самом деле потребуется сил и денег, чтобы построить дом и довести его до ума. Не думали о том, какой непростой окажется загородная жизнь как в материальном, так и в психологическом аспектах.

Ожидания от жизни в собственном доме у нас были самые радужные. Тогда казалось, что можно купить участок и самим построить отличный дом, – мол, мы же молодые и активные, все выдержим и сами доведем до ума. Казалось, что все можно сделать быстро и легко – было бы желание.

Реальность: «Жизнь проходит в поисках более-менее нормальных строителей»

Я думала, что самое главное – построить «коробку», а остальное само как-нибудь приложится. Но только на то, чтобы сделать фасад дома – утеплить, заштукатурить и покрасить, – нам пришлось зарабатывать и откладывать три года, ничего себе не позволяя. И даже когда мы наконец с этим справились, осенью в сезон дождей выяснилось, что через какие-то микрощели влага все равно попадает внутрь. Из-за этого «поплыла» заботливо нанесенная краска и штукатурка.

Постоянные дела «по дому» не заканчиваются никогда. Мы живем здесь уже много лет. И все еще остаются недоделанные моменты: то не доложили участок плинтуса, то не хватило плитки, а нужная коллекция больше не производится. И таких мелочей миллион! Жизнь проходит в поисках более-менее нормальных строителей и специалистов по ремонту. И они постоянно косячат!

Я уверена, что любой, кто строил частный дом сам, не может с уверенностью сказать, что закончил абсолютно все, что нужно было сделать. Всегда что-то остается недоделанным или приходит в негодность и требует починки.

Человек строит в своей жизни один дом – и на нем допускает все возможные ошибки. Знать все мелочи может только помешанный на стройке или богач, который отдаст все работы бригаде профессионалов.

А теперь представьте, что вы обычная многодетная семья с обычным доходом. Выбирая дом, вы на 10-15 лет забудете об отдыхе на море, новой машине, спонтанных походах в кафешку с подругами, чистых волосах и руках, фитнесе, ежедневной работе и кружках для детей в городе, гостях без машины (да и вообще всем будет лень к вам переться в «глушь»). А муж перестанет носить рубашки и пропахнет торфом насквозь, как лягушка.

Я 33-летняя сейчас сказала бы себе 23-летней: «Ксеня, купи себе старую дачку с розарием, приведи все в красоту и кайфуй от жизни прямо сейчас!».

«Жить за городом может быть классно» – советы от опытной «деревенской»

Отмечу, что все трудности связаны в основном со строительством и поддержанием дома в пригодном для жизни состоянии. В самом переезде за город ничего сложного для нас не было. Наоборот, есть масса плюсов!

Например, у нас свое хозяйство, мы можем наслаждаться свежими фермерскими продуктами. У нас есть куры, которые периодически несут яйца, вкус которых не сравнится ни с какими фабричными.

Жизнь за городом, на мой взгляд, полезна и для детей. В местной школе им отлично преподают, все предметы на белорусском языке. Они вовлечены в школьные активности и конкурсы – и для них всегда есть место в любом. Дети растут в контакте с природой – это важно. Они много гуляют, изучают окружающий мир, развиваются естественно. Мы экономим на игрушках (смеется).

Да, есть нюансы с тем, что планировать встречи с друзьями нужно заранее. Многие услуги и развлечения доступны только в городе – например, в салон красоты и на танцы я езжу в Минск. Но, честно говоря, это связано даже не с тем, что мы живем в 20 км от столицы, а с тем, что я мама троих детей, которым нужно много внимания и времени. Так-то ехать до города 20 минут! Даже такси можно вызвать – проверено.

Рекомендую выбрать такое место для жизни, где в основном люди вашего возраста. Еще лучше, если они будут близки вам по ценностям, интересам и достатку. Тогда сразу отпадает вопрос круга общения для вас и ваших детей. Мы живем в малонаселенной деревне, и детям бывает скучновато без сверстников. Поэтому лучше выбрать место, где больше семей с детьми.

Если бы я сейчас выбирала, где жить, то смотрела бы в сторону уже готовых объектов – качественно и профессионально построенных домов, где все уже продумано за тебя. Такой подход снял бы 90% вопросов. Оптимальным вариантом была бы возможность совместить прелести загородной жизни и комфорт городской.

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