Аналитик Defense Express: НАТО готовит военных к ведению боевых действий 27.02.2023, 12:14

4,600

В Альянсе не исключают разных сценариев в развитии ситуации.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что страны НАТО проводят обучение в чувствительных зонах для РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«НАТО не впервые проводит обучение. За последние три месяца были учения и в Румынии, вблизи украинских границ, были авиационные учения стран НАТО. Сейчас бомбардировщики В-52 работают в воздушном пространстве в чувствительных зонах для РФ. Происходит эхо заявлений Путина о выходе из договора о стратегическом наступательном вооружении», - отметил Згурец.

По его словам, страны НАТО не исключают разных сценариев в развитии ситуации.

«Действия Путина в Украине заставляют европейцев более активно готовить свои Вооруженные Силы и проводить учения. Страны НАТО не исключают разных сценариев в развитии ситуации и понимают, что нужно обеспечивать не только развитие своих армий, а начинать готовить свои подразделения к ведению боевых действий. Пока тяжело сказать, втянутся ли страны НАТО в боевые действия, но не исключаю «черных лебедей», которые могут привести к применению 5-й статьи НАТО», - подчеркнул Згурец.

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского историка, который считает, что Лукашенко в марте может напасть на одну из стран НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».