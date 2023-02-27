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Лукашенко обещал «мгновенный ответ за аэродром», а после удара по «Мачулищам» молчит

  • 27.02.2023, 12:23
  • 12,438
Лукашенко обещал «мгновенный ответ за аэродром», а после удара по «Мачулищам» молчит
фото: anadolu agency

Набрала в рот воды и белорусская пропаганда.

Лукашенко до сих пор никак не прокомментировал удар беспилотников по аэродрому в Мачулищах, хотя 2 июля обещал «мгновенный ответ за атаку на аэродромы».

Тогда диктатор заявил, что «отдал военным приказ взять под прицел центры принятия решений в западных столицах»:

«Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах», - говорил диктатор.

По словам Лукашенко, если противники Минска посмеют нанести удар, «как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный».

Об ударе по Мачулищам молчит и лукашенковская пропаганда.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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