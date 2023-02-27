В Одессе нейтрализована агентурная сеть ФСБ 27.02.2023, 12:29

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Организатором был помощник крымского «депутата».

СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в прифронтовых районах юга Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующих предприятиях», — говорят в ведомстве.

В Одессе задержан организатор агентурной группы — это местный житель, помощник одного из депутатов так называемого «крымского парламента» Константина Мальчикова.

По данным следствия, одессит периодически посещал Крым, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок еще до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

«Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ. Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и отчитывался о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты», — отметили в Службе безопасности.

Для сбора информации одессит выходил на местность, а также создал анонимный Telegram-чат. В него привлек своих единомышленников, которые сообщали администратору о замеченной украинской военной технике.

Полученные сведения мужчина передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов.

Во время обысков дома у одессита нашли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

«Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ, среди которых — «Russia Today» и медиагруппа «Росбизнесконсалтинг», — рассказывают в СБУ.

В эфирах этих СМИ, говорят в службе, блогер распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После выезда в Россию он также создал пропагандистский Telegram-канал «Типичная Одесса», где продолжил распространять деструктивный контент.

«Установлено, что вражеский блогер был на прямой связи с «одесским» агентом РФ, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и создавал из них провокационные публикации», — отмечают правоохранители.

Мужчине готовят сообщение о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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