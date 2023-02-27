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Как белорусы будут работать и отдыхать в марте

  • 27.02.2023, 12:37
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Как белорусы будут работать и отдыхать в марте

Минтруда опубликовало график.

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в марте 2023 года.

У белорусов, работающих по пятидневной рабочей неделе, в марте 2023 года будет 22 рабочих дня (один из них предпраздничный — 7 марта) и девять нерабочих (с учетом 8 марта). 8 марта, в среду, в Беларуси будет выходным днем. 6 и 7 марта — рабочие дни.

В Минтруда поясняют, что расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:

• для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 175 часов;

• для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 173 часа.

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