Как белорусы будут работать и отдыхать в марте
- 27.02.2023, 12:37
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Минтруда опубликовало график.
В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в марте 2023 года.
У белорусов, работающих по пятидневной рабочей неделе, в марте 2023 года будет 22 рабочих дня (один из них предпраздничный — 7 марта) и девять нерабочих (с учетом 8 марта). 8 марта, в среду, в Беларуси будет выходным днем. 6 и 7 марта — рабочие дни.
В Минтруда поясняют, что расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:
• для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 175 часов;
• для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 173 часа.