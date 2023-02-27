Китайская миротворческая рулетка Борис Житнигор

27.02.2023, 12:43

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Чей труп проплывет по реке, тот и враг.

Пекин ожидаемо неторопливо сформулировал и презентовал «позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса»... Об этом обстоятельстве в последние дни высказались очень многие авторитетные комментаторы. И что характерно – практически не повторяя друг друга. Притягательная загадочность, свойственная любым «китайским факторам», вновь не преминула проявиться во всей своей многогранности. Но на этот раз – в трагической плоскости российской агрессии против Украины.

Между тем, упомянутый документ оказался столь же желеобразным, сколь традиционно абстрактной и непоследовательной является позиция КНР по всем «некитайским» проблемам глобальной повестки.

Китай, несомненно, велик во всех отношениях. Но, как мне думается, большого веса его международным инициативам придавать не стоит. И, пожалуй, не следует экстраполировать экономическую и военную мощь Китая на его имидж ключевого дипломатического стратега. Хотя бы потому, что реально, кроме настойчивых пропагандистских деклараций о многополярности и масштабного экспорта ширпотреба, современный Китай никак существенно не влияет на миропорядок. Его голос в планетарном масштабе не столь уж громок, конструктивен и значим, как можно было бы ожидать. Не потому, что КНР не может настаивать на своём, хотя объективно и ограничен в возможности повсеместного проецирования своих интересов. А потому, что особенно-то и не хочет.

Точнее, по определению, Китаю потенциально сложно быть законодателем мод в международных процессах в силу реалий не материального своего состояния, а духовной составляющей. Ибо его загадочная культура и специфический уклад жизни изначально слишком экзотичны, а в чём-то даже изрядно токсичны для традиционных эпицентров цивилизационного развития, формирующих гуманитарные ценности современного мира. Планетарная экспансия китайских мировоззренческих стандартов объективна невозможна при любых обстоятельствах. Китай просто не может быть источником универсальных трендов и триггеров, объективно наполненных универсальными социальными запросами человечества и оптимальными инструментами их реализации.

Китайцы, как этнополитическая целостность, мыслят смысловыми конструкциями замкнутой этнической самобытности, отнюдь не в контексте космополитизма. И культивируют ментальные ориентиры, часто слабо согласующиеся с либеральной культурой наиболее развитых и влиятельных стран мира.

Китайское общество - это огромный коллективный эгоцентрик, зависящий от экспорта и международного потребления, но удивительным образом жаждущий внутренней духовно-интеллектуальной автаркии. Китайцы называют свою страну Чжун-хуа, что означает «Срединное (процветающее) царство» или «Поднебесная страна». Китаецентристская модель мироустройства определяет китайский народ центром мира, в котором силы «инь» и «ян», порождающие все сущее, находятся в гармоничном соответствии. Очевидно, чем далее от такого центра и культурного влияния китайской цивилизации обитают люди, тем в большей степени нарушается баланс этих сил и, соответственно, тем ниже уровень развития и значимости народов. Китай, конечно, утверждает, что уважает достижения других культур. Но он не считает «потусторонний» зарубежный мир ровней себе, и во всем, что представляется ему важным, стремится доминировать. Собственные приоритеты, потребности и ценности китайцы ставят гораздо выше чужих.

Ну, вот и судите сами: в какой степени внимание Китая могут занимать проблемы стран, которые тем или иным образом не входят в сферу его жизненных интересов? Конечно, Китай жаждет ослабления России в той мере, в какой этой сулит ему дешевые энергоресурсы (опустим пока популярный и несколько надуманный нарратив об очевидной претензии КНР на российские территории). Но и сильно, как мне кажется, не возражал бы против снижения геополитической роли США. Конечно, при одновременном сохранении экономической стабильности Штатов. Которые является крупнейшим импортером китайской продукции, самым значимым иностранным инвестором и поставщиком инноваций. А также эмитентом казначейских бумаг и долларов, которые обильно наполняют собой китайские валютные резервы. Очевидно, что одновременно совместить все подобные претензии практически невозможно. Но Китаю – хотелось бы, и он склонен фантазировать.

Китайцы вообще придают большое значение эмоциям. Традиционное мышление этого народа базируется на иррациональном фатализме канонов Книги Перемен («Ицзин»). И в отличие от западного «аналитического» подхода к изучению мира, в Китае утвердилось интуитивное мышление с его интегрированной (недуальной) картиной мира (в которой вещественные и духовные реальности идеально совмещены). Согласно представлениям древних китайцев: «миром правит закон перемен, всему есть своя противоположность – вселенский маятник колеблется между двумя великими первоначалами Инь (женское) и Ян (мужское)», и это приводит к тому, что «все в одном и одно во всем».

Ментальность китайцев, сформировавшаяся на основе конфуцианства, даосизма и буддизма, базируется на многовековых традициях, ритуалах и правилах. Стереотипный стандарт непредсказуемости китайских решений – это многовековой уклад мышления. Ценность усматривается лишь в том, у чего есть благотворный прецедент или смысловая поддержка в опыте прошлого. Любые сущность, события или незнакомые люди для китайца – это, прежде всего, канал получения и соизмерения информации. А каждое юридическое требование – не обязательство, а возможность альтернативы.

Поэтому почти любая китайская позиция – это всегда совокупность противоречий, двусмысленности и возможности компромиссов. Лишь бизнес и перспектива прибыли способны перемещать сознание практичных в быту (процессе потребления благ) китайцев из эфирной среды многозначительности в прагматичную плоскость. Хотя да – китайские «копии» и подделки продуктов мировых брендов – тот еще продукт лукавой гармонии умозрения и деловой хватки.

Так вот, китайская «мирная инициатива» по «украинскому вопросу» – это отнюдь не решение, а традиционный формат китайского размышления в стиле «констатации влияния лунного света на качание еловой шишки». В котором за банальными и незатейливыми формулировками затаилась тщетная попытка извлечь мудрость из неопределенности в расставлении акцентов и предпочтений в понимании российско-украинской войны. Понятно, что стратегический потенциал для себя в этом трагическом событии Китай усматривает вполне определенно. Но так и не может уловить баланс между экономикой и политикой, реальностью и перспективой. А не имея возможности вычленить поведенческую однозначность, Китай в обычной для себя мировоззренческой парадигме предпочитает проецировать многогранную двусмысленность. Покрывающую множество альтернатив, ориентированных на ситуативное формирование предпочтений под воздействием стечения обстоятельств.

Поэтому, на мой взгляд, в этой самой долгожданной «антивоенной» позиции Китая особо обсуждать нечего. Разве что, примечательным является упоминание Пекином неизменности «уважения суверенитета и территориальной ценности». Последователи Мао все-таки выдавили это из себя, памятуя о проблеме Тайваня. Кроме того, утверждение «Поднебесной» о «неприемлемости применения ядерного оружия» также в изрядной степени было мотивировано озабоченностью проблемой неизбежного коллапса мировой экономики, в том числе – «мастерской мира» в условиях возможной Третьей мировой войны.

Так или иначе, никому, из тех, кто увидел в азиатском документе намеки на конкретные симпатии, не стоит особо обольщаться. Китай оценивает насущную проблему, исходя не из непреложных догматов человеколюбия и справедливости, а отталкиваясь от озабоченности рисками дальнейшего падения темпов своего экономического роста.

И ещё. Будет ли КНР помогать фашистской России? Скорее всего – как-то будет. Но чисто символически, - чтобы толком никак и ничему реально не содействовать. В этом не будет измены принципам витиеватой многослойности китайских ориентиров. Ибо любая помощь «сродни обоюдоострому мечу, способному разить и хозяина такого оружия, и его врагов». Всё зависит от гармонии духа, помыслов и телодвижений война. А с этим, как мы знаем, у России большие проблемы. И Китай это знает.

Принято считать, что то ли Конфуций, то ли Сунь-цзы, то ли Лао-цзы (доподлинно неизвестно, кто именно) некогда изрёк: «Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага»... Не думаю, что по истечении многих веков, потомки этих мыслителей что-либо существенно изменили в своем созерцательно-адаптивном отношении к восприятию мира. И искренне надеюсь, что Си Цзиньпин и его соратники в итоге обнаружат в своей реке жизненных трансформаций тело рашистского недоимператора. Тогда со своим «врагом» китайцы наконец определятся. Как всегда – постфактум. Так что, именно украинская победа определит окончательные предпочтения Китая в «украинском кризисе».

Слава Украине! Героям Слава!

Борис Житнигор, «Обозреватель»

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