Лукашенко собрал срочное совещание с силовиками 27.02.2023, 12:49

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Встреча проходит в узком составе.

Лукашенко собрал срочное совещание с силовиками. В его пресс-службе сообщили, что оно проходит в узком составе.

К Лукашенко были приглашены госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета.

Тема совещания не названа. Можно предполагать, что идет обсуждение диверсии в Мачулищах.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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