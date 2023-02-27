Замглавы МВД Польши: Движение через границу с Беларусью может прекратиться полностью 27.02.2023, 13:05

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Министр призвал освободить Анджея Почобута.

С 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор лукашистов политзаключенному Анджею Почобуту. Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт: такое решение уже находится «на столе». Ранее о такой возможности сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ситуацию прокомментировал эфире польского радио «Trójkа» замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

«Не знаю, возможно ли закрытие всех пограничных переходов с Беларусью. Я знаю одно: мы не можем смотреть, ничего не предпринимая, на то, что делает Лукашенко с польским меньшинством, потому что то, что сделано с господином Почобутом, просто невообразимо. Не позволим, чтобы безнаказанно, без реакции польского государства Лукашенко уничтожал кладбища солдат Армии Крайовой», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что польская сторона готова к любому развитию событий. При этом Польша ждет определенных сигналов от Беларуси после закрытия пограничных переходов. Таким сигналом могло бы стать освобождение Анджея Почобута.

«Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью», — сказал он.

Про словам Вонсика, правительство Польши при необходимости будет готово оказать поддержку предпринимателям, которые пострадают от такого решения.

«Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя беларусская сторона. Мы ждем определенных сигналов, прежде всего, хотим, чтобы свободен был Почобут, это очевидно», — добавил замминистра.

Вонсик пояснил, что также речь идет об Анжелике Борис и в целом уважении прав польского меньшинства в Беларуси, прекращения практики уничтожения захоронений Армии Крайовой.

Замминистра также сообщил, что завершается создание электронного барьера на границе с Беларусью. Осталось подключить последний участок забора.

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