Врачи назвали продукты, которые снижают кровяное давление 27.02.2023, 13:21

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Они особо полезны людям старше 40 лет.

Специалисты рассказали, как рацион питания может повлиять на повышение кровяного давления и назвали продукты, которые помогут этого избежать.

Врачи утверждают, что симптомы повышенного кровяного давления не всегда заметны, но гипертония может развиваться длительное время. Большинство людей даже и не подозревают, что столкнулись с опасным заболеванием. В результате проблему обнаруживают медики во время повреждения жизненно важных органов.

Так, специалисты рекомендуют наблюдать за своим кровяным давлением. В особенности это касается людей старше 40 лет. Также необходимо следить за рационом своего питания.

Что советуют врачи употреблять для снижения кровяного давления:

Бананы. Их плоды являются лучшими доступными источниками калия – минерала, играющего жизненно важную роль в лечении гипертонии. Калий снижает разрушительное для сосудистой ткани действие натрия, снимает напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Миндаль. Он богат полезными жирами, клетчаткой, белком, магнием, витамином Е – все эти вещества обладают свойствами, улучшающими состояние сердца и сосудов. С употреблением миндаля связаны эффекты снижения повышенного артериального давления, уровней сахара и холестерина в крови.

Ягоды. Нормализации параметров давления способствуют их вещества полифенолы. Исследования показали, что у людей, ежедневно употреблявших ягоды и продукты, богатые полифенолами, сократилось количество маркеров риска сердечных заболеваний и снизилось кровяное давление.

Зелень. Употребление травянистых продуктов, а также зеленых листовых овощей помогает снижать высокое кровяное давление, ослабляя жесткость артерий, эта их способность подтверждена многими исследованиями.

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