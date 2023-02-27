В Витебске автомобилист избил таксистку на глазах у пассажира 27.02.2023, 13:55

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Мужчина решил провести «воспитательную» беседу за неправильную езду.

В Витебске автомобилист решил проучить таксистку, нарушившую Правила дорожного движения, по его мнению. Конфликт закончился рукоприкладством.

В тот день коммерческий директор одной из частных компаний Витебска ехал на «Ауди» по Московскому проспекту. Внезапно перед ним с крайней левой полосы движения перестроился автомобиль такси марки «Фольксваген» под управлением незнакомки. Коммерческий директор решил, что девушка создала для его авто аварийную ситуацию. В связи с чем мужчина решил ей сделать замечание и резко перестроился перед ней в полосу движения. Тогда таксистка отъехала вправо, подав звуковой сигнал. На ближайшем перекрестке «Фольксваген» и «Ауди» поравнялись. Мужчина опустил стекло авто и сделал таксистке замечание.

Дальше показания участников истории расходятся, — рассказывает vitebsk.biz старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Антон Горохов. — Обвиняемый настаивал, что он в ответ на свое замечание увидел оскорбительный жест и по артикуляции губ прочел нецензурное слово.

Потерпевшая говорила, что ничего такого не было.

Как бы то ни было, но коммерческий директор, глубоко оскорбившись, решил проучить таксистку. Он поехал за ней, позабыв про свои рабочие и личные дела. Так они приехали в микрорайон Билево, где водителя ждала клиентка. Та села в машину, но уехать женщины не смогли.

Обвиняемый подошел к авто потерпевшей и с нецензурной бранью стал угрожать физической расправой, — продолжает представитель прокуратуры области. — Таксистка и клиентка тщетно просили мужчину успокоиться. Водитель «Фольксвагена» попыталась выйти из машины, и в этот момент коммерческий директор ударил ее кулаком в лицо. Едва женщина поднялась, как агрессор схватил ее за волосы и затолкал обратно в авто. Попутно он в нецензурной форме пытался проводить с потерпевшей «воспитательную» беседу.

Как добавил Антон Горохов, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину не признал. Он отрицал факты рукоприкладства. Но доказано обратное.

За хулиганство автомобилист оштрафован на 4800 рублей. Также с него взыскали 1000 рублей морального вреда потерпевшей и 750 рублей (расходы на ее адвоката).

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