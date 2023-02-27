Огромный успех ВСУ и белорусских союзников 4 Иван Яковина

27.02.2023, 14:31

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Иван Яковина

Нанесен удар по флагману российской авиации.

Украинская армия и ее союзники в Беларуси и по всему миру могут праздновать огромный успех, огромную победу. Уничтоженный или критически поврежденный самолет – это уникальный летающий радар. Каждый такой самолет стоит в десять раз больше, чем любой транспортный самолет, в несколько раз дороже, чем самый дорогой стратегический бомбардировщик типа Ту-160. То есть этот самолет, кроме может быть президентского, самый дорогой и сложный в техническом отношении.

С модернизацией каждый такой самолет может стоить до полумиллиарда долларов. То есть по цене – как достаточно большой военно-морской корабль. И вот такие самолеты можно называть, на мой взгляд, флагманами военно-воздушного флота России. На вооружении официально их стоит всего 6. Причем, как мне рассказывал надежный источник, в нормальном режиме с нормальной аппаратурой, нормальной авионикой, нормальными двигателями – 2-3.

Один из них россияне использовали в Беларуси.

Иван Яковина, Youtube

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