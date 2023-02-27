«Cтараюсь закладывать по 50 евро в день на питание» 27.02.2023, 14:43

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Белорус рассказал, как отправился в тур по Европе на Mini Cooper.

Павел работает в IT-сфере, искренне любит автоспорт и путешествия. Правда, в большие трипы на личном транспорте он не ездил, а осенью прошлого года запланировал вояж в Хорватию с компанией друзей. Уже в процессе ребята решили заглянуть в Италию — и общий маршрут растянулся на 5 800 км.

Почему поездка обошлась в $5 000, удобно ли было передвигаться в полуковшах и какие у мужчины остались впечатления от пейзажей Хорватии и Италии — в материале av.by.

«Спортивные тормоза отлично справились с серпантинами Италии»

— На такое расстояние я не путешествовал — раньше на машине максимум ездил до Литвы. Во всех остальных случаях передвигался самолётом с последующей арендой автомобиля.

— Первоначально мы компанией собирались посетить Хорватию, где планировали арендовать катамаран, чтобы плавать по Адриатическому морю. В ходе организации маршрута выяснилось, что мой друг никогда не был в Италии, а мне там посчастливилось бывать пять-шесть раз. Решил соблазнить ребят подняться на Монблан, покрутиться на перевале Стельвио и большим серпантинам. Оказалось, «продать» эту идею было легко. Так как многие любят автомобили, то сразу в маршрут добавились музеи Lamborghini и Ferrari.

— Почему вы решили отправиться в путь на Mini Cooper? Всё-таки он у вас доработан для автоспорта, и по логике это не самый комфортный вариант для больших дистанций.

— Условно говоря, что было под рукой, на том и поехал. Мне это казалось даже надёжнее, — смеётся Павел. — У нас вся колонна вышла «специфической»: BMW i3 REX, BMW M240 Coupe и мой Mini Cooper. Самыми подготовленными казались друзья из Германии — они ехали на дизельном VW Passat. Мне казалось, что по серпантину в горах Италии будет комфортнее передвигаться на юрком и компактном «Минике».

Стоит уточнить, что Павел владеет двухлитровым Mini Cooper S 2014 г. в. с обилием доработок. Отдача мотора — 276 сил. Установлены также полуковши Bride Stradia III, кастомный титановый выхлоп со спортивным катализатором, койловеры Ohlins (регулируемая спортподвеска. — Прим. авт.), дисковая блокировка Drexler, впуск Eventuri, интеркулер Wagner, передняя распорка, боковой экран Hamann. Задний ряд сидений при этом удалён. От рестайлинга хетчбэк получил переднюю и заднюю оптику, а также мультимедийную систему.

— Сомнения по поводу комфорта, конечно же, были. Оказалось, «заряженный» хетч успешно справляется с подобными нагрузками. Первоначально мешало то, что на машине стояли полуслики, а не гражданская резина, поэтому требовалось докупить комплект специально для поездки. Слики в пути — и спорно, и жалко.

— Ходовая здесь тоже незаводская: установлены койловеры с жёсткими пружинами, плюс она ещё подкручена. В таком состоянии мы и отправились в путь. В основном двигались по трассам с хорошим покрытием. Точно помню, что в Хорватии частенько ехали по гравийкам или «дырявым» дорогам. Было жестковато, но не экстремально.

— Хватало комфорта в Mini Cooper?

— Вообще, летом я ежедневно пользуюсь хетчбэком — мне достаточно привычно и удобно. Не могу сказать, будто поездки зубодробительные или устаёт спина. В процессе путешествия выяснилось, что в полуковшах довольно комфортно спать. Ты плотно зафиксирован в кресле, голова никуда не падает и не болтается, поэтому сон получается полноценным. Так и «отрабатывали» водительскую смену поочерёдно с девушкой. Посему полуковши я даже вынес бы в плюсы автомобиля, — отмечает Павел.

— В «Минике» нет заднего ряда сидений, а до усиления кузова «клеткой» я не дошёл. Получилось, что место «дивана» было выделено под вещи. Багажник не позволял разместить самый большой чемодан, поэтому его приходилось перекидывать через сетку. В какой-то момент груза стало до потолка, но он по-прежнему помещался.

— В дороге проявился стук крышки багажника: «шумки» стало поменьше из-за отсутствия сидений. Поэтому мы купили большую свинку Пеппу, которая фиксировала крышку багажника. Игрушка «размазывалась» и торчала из заднего окна. Все косые взгляды были связаны с ней, — смеётся мужчина.

— За три недели поездки ничего не сломалось. Тормоза отлично справлялись с длительными спусками и активным торможением на серпантинах. Даже у BMW M240 в определённые моменты начинали перегреваться, и автомобиль не поспевал за нами. Спортивные колодки и более устойчивая к перегреву тормозная жидкость — однозначный плюс.

«На катамаране нас свалил COVID-19 — получилась чумная посудина»

Дольше всего Павел с компанией пробыли в Хорватии в рамках катамаранного тура, неделю — в Италии. Основную часть времени ребята выделяли для отдыха на озёрах «сапожка».

— Чтобы путешествовать и отдыхать было комфортно, я стараюсь закладывать по 50 евро в день на питание. Бывает больше, но иногда и меньше, если в дороге подкрепишься на заправке. Стоимость ночёвки зависит от периода пребывания. Мы были в сентябре, а это бархатный сезон, то есть цены уже начинали ползти вниз. Это всё ещё популярный сезон, хотя летом всё равно дороже. Останавливались в весьма дорогих местах, и получалось около 200 евро за ночь, что относительно терпимо для отелей такого уровня.

— Досуг сложно рассчитать, — признаётся наш герой. — Дорогим оказался подъёмник на Монблан — не то 40, не то 60 евро на человека. За что?

— Катамаран, на котором мы путешествовали по Адриатике, состоял из двух секций с мотором. Он считается представителем достаточно люксового сегмента среди яхт. Да, педали крутить не нужно было, — иронизирует Павел. — Я сам с удивлением узнал, что это такой тип яхты. Мы разбивали всю стоимость аренды катамарана на компанию из восьми человек. Общая сумма — 6 000 евро. И места хватало, и кухня своя была, поэтому дискомфорта не испытывали. Всю неделю болтались в море!

— Самые яркие впечатления, связанные с машиной, остались от движения по Passo Stelvio, или перевалу Стельвио. Я много слышал об этом месте и часто встречал его в рекламах, но ни разу там не бывал. Безумно красивый подъём и ничем не уступающий по пейзажу спуск. Долгий и стоящий того, хотя мы ради него делали очень большой крюк. Из-за этого пришлось подниматься на перевал шесть-семь часов!

— Со Стельвио у нас случился весьма эмоциональный спуск. К нам прибился Vauxhall Speedster с открытым верхом, который достаточно агрессивно пикировал по серпантину. Он делал вид, что там не двустороннее движение, а одностороннее, используя всю ширину поворота. Естественно, нам захотелось к нему подключиться, хотя в какой-то момент мы спасовали, решив, что для нас это слишком небезопасно.

— На Монблан мы поднимались на подъёмнике, а дальше уже под горой по длинному тоннелю. Захватили кусочки Швейцарии и Франции. Округа выглядела достаточно заброшенной, а города пустующими. Периодически только встречались ларьки с марихуаной.

— Были опасения, что высоко мы столкнёмся с разрежённым воздухом и потерей мощности машин. В итоге у нас лишь закладывало уши. Ещё при путешествии на катамаране нас всех по очереди свалил COVID-19 — получилась эдакая чумная посудина, — смеётся Павел. — Уши начинали болеть, звенеть и долго не отходили в наших ослабленных организмах.

«Тяжело осознавать, что на бензин ушло порядка 1 000 евро»

Суммарно поездка заняла три недели. Общая сумма затрат к концу путешествия вплотную приблизилась к 5 000 евро.

— Много средств потратили за время хождения на катамаране. Я специально сдавал экзамен на получение шкиперской лицензии, что добавило расходов на обучение и саму сдачу теста. Плюс нужно было всё равно покупать еду, платить за «парковку» в бухте, даже если ты стоишь на буйке, не причаливая. Цена зависела от мест: просили по 50—70 евро, а временами и больше (в зависимости от нагрузки на бухту). Там деньги «подъедались» незаметно.

— Плюс ко всему сам катамаран мы заправляли на 167 литров, и это даже не полный бак. Правда, за всё плавание больше не доливали. Какое-то количество топлива потреблял генератор, чтобы у нас имелись Wi-Fi и электричество. В целом мы могли чаще становиться на парус и меньше использовать генератор, этим глобально сократили бы расход. У нас был более ленивый формат.

— Длительность автомобильной поездки составила 5 800 км. Начали в Минске и закончили тоже дома. Машина у меня не перенастраивалась для путешествия, поэтому оставалось только «наслаждаться» средним расходом в 10 литров, а «кушает» она бензин АИ-98 или АИ-100. Трассовый цикл не особо спасал — около 9 л. Цена топлива в своём пике была до 2 евро за литр. Дороже всего — в Швейцарии и Австрии.

— Тяжело сейчас осознавать, что за этот маршрут мы израсходовали примерно 580 литров, а потратили за горючее порядка 1 000 евро. Сам бак всего на 40 литров, и вроде заправляешься «за недорого», но часто. Набежала сумма, конечно, — с нескрываемым удивлением произносит собеседник.

— Если кто-то захочет повторить вашу поездку, что вы ему посоветуете?

— Не берите катамаран — поезжайте сразу на машине, — смеётся Павел. — Это сэкономит очень много денег, и такой опыт не всем подойдёт. Постоянная качка, не очень большое и даже замкнутое пространство. Наверное, здорово единожды попробовать, но в следующий раз я этот бюджет израсходовал бы на более кайфовые виды отдыха.

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