Экс-чиновник об атаке на «Мачулищи»: Силовики не могут защитить Лукашенко 1 27.02.2023, 14:52

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Доклады в папках не совпадают с суровой реальностью.

В воскресенье на военном аэродроме «Мачулищи», который находится около Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У. Некоторые СМИ и Telegram-каналы утверждают, что российский самолет атаковали беспилотники.

Сайт Charter97.org спросил у бывшего сотрудника администрации и управления делами Лукашенко Анатолия Котова, который перешел на сторону народа, что лично для белорусского диктатора означают атаки дронов под Минском:

— Лукашенко просто не контролирует территорию Беларуси. Все репрессии и зачистки, которые вышли на новый виток после 2020-го года, ни к чему не привели. Силовики, щелкающие каблуками и лихо винтящие старушек и студентов, свою реальную задачу, в данном случае — защиту Лукашенко, не выполняют.

Это говорит и о том, что все его приближенные спецслужбы не такие профессиональные и всевидящие, как ему докладывают. Одно дело — доклады в папках, а другое — суровая реальность. Одно дело — безоружные люди, другое, так скажем, подготовленные мероприятия. Добавлю, что на контрасте смешными, если бы не сидели люди, становятся все предыдущие попытки раскрыть какие-то «теракты», постановкой которых они сами же и занимались.

— Еще летом Лукашенко обещал «мгновенный ответ за атаку на аэродром», а теперь молчит. Молчит и пропаганда. Почему?

— Сейчас идет заседание Совбеза по этому вопросу. Им нужно понять, кому отвечать. К сожалению, сейчас силовики будут хватать абсолютно непричастных людей, усиливать проверки и, скорее всего, этим все ограничится.

— Придется ли Лукашенко как-то отдуваться перед Путиным за такую дорогую потерю, как этот самолет?

— Думаю, что неприятный разговор состоится. Ведь это дорогая потеря и штучный товар, ДРЛО А-50У стоит более 300 миллионов долларов. Опять-таки, характер повреждений до конца неизвестен. В любом случае, на какое-то время эта аппаратура выведена из строя. Повод для неприятного разговора есть.

С другой стороны, Россия сама в этой войне потеряла уже столько уникальной техники, столько миллиардов долларов закопала просто в никуда, что 300 миллионов долларов на фоне 100 миллиардов — статистическая погрешность.

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