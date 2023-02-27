Россия перебросила под Угледар подразделение, созданное для войны в Чечне 1 27.02.2023, 15:19

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Украинский полковник рассказал подробности.

В течение последних дней россияне снизили активность в районе Угледара, оккупанты часто отказываются идти на штурмы. На этом участке фронта появилось подразделение 136-й бригады армии РФ. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, в течение последних четырех суток оккупанты несколько снизили активность в районе Угледара. Вчера армия РФ совершила всего 15 штурмовых действий и еще два ночью, а около месяца назад ежесуточно их было около 60.

«Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не дают возможности активно использовать технику. Но еще есть большое количество сообщений от наших разведчиков, которые достаточно удачно работают. Мы видим и слышим все, что происходит у врага и в тылу, и на передовой. Там происходят очень частые отказы от участия в боевых действиях», – сообщил Дмитрашковский.

Вместе с тем, по его словам, в район Угледара прибыло подразделение 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ – это бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне.

«На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. И где-то до 5 числа они принимают линию обороны, которую будут держать», – сообщил Дмитрашковский.

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