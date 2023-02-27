Гиркин о «Мачулищах»: Удары будут наращиваться 5 27.02.2023, 15:26

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Хотят того в Минске или нет.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал удар по аэродрому «Мачулищи».

«Ну-с, вот и «еще одна печать взломана». Хотят в Минске или нет, но теперь удары по белорусской территории будут продолжаться и наращиваться», — написал Гиркин в Telegram.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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