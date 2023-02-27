Литва ввела проверку грузовиков на границе с Польшей 4 27.02.2023, 15:34

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С воскресенья, 26 февраля, на литовско-польской границе, в месте бывшего пограничного пункта Калвария, у дальнобойщиков начали проверять разрешения на поездки. Контроль ведут сотрудники администрации безопасности транспорта, дорожная полиция, пограничники и таможня Литвы. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Литовское управление безопасности на транспорте.

26 февраля у въезда в Литву из Польши начали проверять документы на проезд у водителей грузовиков, которое не зарегистрированы в шенгене.

«Должностные лица проверяют наличие у водителей машин, зарегистрированных в третьих странах, разрешения на проезд через Литву. При отсутствии необходимых документов они следовать через Литву не смогут», — сообщило Литовское управление безопасности на транспорте.

Контроль в приграничной зоне был введен в ночь на воскресенье. Литовская сторона отметила, что как долго будет действовать проверка, зависит от развития ситуации.

Напомним, вечером 21 февраля Польша, в ответ на запрет польским перевозчикам въезжать на территорию Беларуси через границы с Литвой и Латвией, ограничила движение белорусских грузовиков на последнем действующем пункте пропуска «Кукурыки — Козловичи». Это решение распространяется и на страны, которые не входят в ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Известно, что 22 февраля дальнобойщики из Казахстана, не смогли проехать из Польши в Беларуси.

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