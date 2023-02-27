Лучше жевать, чем говорить 6 Телеграм-канал «Родина слонов»

27.02.2023, 15:34

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Миф о хитрой внешней политике Китая окончательно развеян.

Десятилетиями Китай своей молчаливостью и отсутствием резких движений во внешней политике создавал себе имидж мудрого игрока, умеющего выжидать и добиваться поразительных результатов. Этот образ уже сам по себе работал на Поднебесную.

И вдруг китайская дипломатия заговорила. План Китая по Украине анонсировался едва ли не как долгожданный прорыв в решении войны. Однако все, что смог выдавить из себя Пекин – унылый призыв кота Леопольда, состоящий из пунктов «за все хорошее против всего плохого». Причем как правильно заметили в США, Китай мог и не утруждаться так сильно, ограничившись первым пунктом своего плана.

Миф о хитрой внешней политике Китая окончательно развеян. Первым звоночком был его полный провал с визитом Пелоси на Тайвань. Казалось, что это просто небольшое недоразумение. Но нет. Лучше б Пекин и дальше молчал, чем так позориться.

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