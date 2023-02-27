ВСУ уничтожили российский танк и две БМП-3 27.02.2023, 16:12

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Мощный взрыв попал на видео.

Бойцы Сил обороны Украины уничтожили танк и две боевые машины пехоты (БМП-3) российских окупантов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Оперативный ВСУ».

Российский танк ехал по полевой дороге, когда вдруг взорвался и остановился. Чрезвычайно мощный взрыв оторвал и подбросил высоко в небо его башню.

Момент их уничтожения БМП-3 на видео не попал. На опубликованных кадрах видно, что подбитые машины стоят у разрушенного здания и горят.

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