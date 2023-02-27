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Воздушные силы Украины отреагировали на взрыв самолета А-50 в «Мачулищах»

  • 27.02.2023, 16:38
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Воздушные силы Украины отреагировали на взрыв самолета А-50 в «Мачулищах»
Юрий Игнат

Самолет помогал россиянам вести боевые действия. 

Повреждение российского разведывательного самолета А-50 на белорусском аэродроме «Мачулищи» - это хорошая новость, ведь самолет помогал оккупантам вести боевые действия против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что у России есть около 9 разведывательных самолетов. Поэтому повреждение одного из них - это хорошая новость для Воздушных сил.

Так, этот самолет проводит радиолокационную разведку территории Украины, сканирует отработку средств ПВО и выявляет их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации. Самолет также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

«Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые тоже обеспечивали бы действия нашей авиации и разведки», - сказал Игнат, добавив, что у союзников Украины есть такие самолеты.

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