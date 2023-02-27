Археологи обнаружили во Франции 6000-летнее поселение 1 27.02.2023, 16:42

Поселение окружал частокол.

Археологи во Франции обнаружили остатки ряда деревянных построек в оборонительном ограждении, которые были построены в то же время, когда возводились первые каменные памятники. Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

Люди в западно-центральной Франции построили множество мегалитических памятников в период неолита, в том числе курганы и «дольмены» — тип однокамерной гробницы, поддерживаемой двумя или более вертикальными мегалитами. Хотя эти каменные монументы видны и выдержали испытание временем, найти следы их домов было труднее — до сих пор.

Теперь доктор Винсент Ард из Французского национального центра научных исследований и группа исследователей, работающих в департаменте Шаранта, определила первый известный жилой комплекс, принадлежащий одним из первых мегалитических строителей Европы.

«Уже давно известно, что древнейшие европейские мегалиты появились на атлантическом побережье, но места обитания их строителей оставались неизвестными», — сказал доктор Винсент Ард.

Поскольку он был впервые обнаружен во время аэрофотосъемки в 2011 году, вольер в Ле Пеу, в коммуне Шарме, был в центре интенсивного расследования.

Результаты этой работы, опубликованные в журнале Antiquity, выявили частокол, окружающий несколько деревянных построек, построенных в пятом тысячелетии до нашей эры.

Это делает их старейшими деревянными постройками в регионе и первым жилым комплексом, современником создателей памятников эпохи неолита. Было обнаружено по крайней мере три дома, каждый длиной около 13 метров, сгруппированные вместе на вершине небольшого холма, окруженного частоколом.

По словам исследователей, постройки в Ле Пеу представляют собой как самые старые известные деревянные постройки в регионе, так и первый известный жилой комплекс, существовавший в то же время, когда строились памятники эпохи неолита.

Чтобы проверить это, археологи провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что эти памятники современны Ле Пеу, что позволяет предположить, что эти два места связаны.

Хотя жители Ле Пеу, возможно, и строили памятники мертвым, они также тратили много времени и сил на защиту живых. Анализ палеопочвы, извлеченной из этого места, показал, что она находилась на мысе, окаймленном болотом. Эти естественные защитные сооружения были усилены частоколом из рва, протянувшимся вокруг участка.

Вход имел особенно мощную защиту, охраняемую двумя монументальными сооружениями. Судя по всему, это были более поздние дополнения, потребовавшие засыпки части оборонительного рва.

«Объект свидетельствует о существовании уникальных монументальных строений, вероятно, оборонительных. Это свидетельствует о росте социальной напряженности в эпоху неолита», — сказал доктор Ард.

Однако этой впечатляющей защиты могло оказаться недостаточно, поскольку все постройки в Ле Пеу, похоже, были сожжены около 4400 г. до н.э. Однако такое разрушение помогло сохранить сайт.

В результате доктор Ард и его команда надеются, что будущие исследования в Ле Пеу продолжат давать представление о жизни людей, чей единственный известный вклад в историю человечества — мемориалы. Он уже демонстрирует монументальный масштаб их жилых поселений, беспрецедентный для доисторического атлантического общества.

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