Скупая слеза «философа» 2 Андрей Окунь

27.02.2023, 16:45

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Александр Дугин

Объективная реальность никак не стыкуется даже с минимальными прогнозами Дугина.

Идеолог «Русского мира» и пропагандист Александр Дугин, которого некоторые считают чуть ли не личным философом Путина, рассказал о трех вариантах победы, которую Россия может одержать над Украиной.

Сначала Дугин пошел от варианта «минимум», при котором российская армия берет под свой контроль не на бумаге, а по-настоящему четыре субъекта - «ДНР»,«ЛНР», Херсонскую и Запорожскую области.

Средний вариант победы сразу прыгает в зону, близкую к фантастике. В нем Россия оккупирует еще и Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. Ну, а «великий» вариант - это когда Путин марширует по Киеву, создает могучее государство славян и строит с нуля Империю.

Только объективная реальность никак не стыкуется даже с минимальными прогнозами Дугина. Правда заключается в том, что российская армия сейчас едва ли сможет выполнить даже вариант «минимум». Войска увязли в тяжелой позиционной бойне. Высшее командование показывает, что напрочь не умеет оперативно управлять большим количеством солдат и не в состоянии организовать успешное наступление. А все, что есть у армии Путина - это тупая принципиальность начальства, когда полгода тратятся на захват несчастного Бахмута, не играющего особой стратегической роли.

В этом и кроется «трагедия» войны, развязанной в Украине. У России в ней нет рецепта победы. Просто его никто не ищет, а если и найдет, то российской армии он с огромной долей вероятности окажется не по зубам. Российские генералы проиграли все, что только могли, и теперь они ждут контрнаступления украинцев на Крым. Однако ожиданием войны не выигрываются.

Ну и стоит отметить, что будущая Великая славянская империя уже как год воюет с экономически обескровленной Украиной, у которой к тому же в разы меньше населения. Но при этом Россия только и может, что бомбить мирные города и закрываться мобилизованными как живым щитом.

Поэтому величия в путинской России как от козла молока. То есть нечто похожее есть, да только из другого места. Националист со стажем Дугин после эфира на «Царьграде» должен был отвернуться от камеры и вытереть скупую слезу, вытекающую из его ксенофобского глаза. Ведь он, наверняка, понимает, куда завели страну нынешние властители, и что ни один из предложенных им вариантов в жизни увидеть он так и не сможет.

Андрей Окунь, t.me

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