Белорусских подростков при постановке на воинский учет стали спрашивать о мобилизации 2 27.02.2023, 16:52

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Вопросы касались и войны в Украине.

В редакцию «Зеркала» обратилась читательница, сына которой вызвали в военкомат для постановки на воинский учет. В этой стандартной процедуре мать смутило то, что вопросы в анкете для школьника касались войны в Украине.

Татьяна (имя изменено) живет в Минском районе. В прошлом году ее сыну Арсению (имя изменено) исполнилось 15 лет, и вскоре после этого он получил письмо из военкомата: молодому человеку нужно было стать на воинский учет. Явиться нужно было «в обязательном порядке» и принести стандартный пакет документов из фотографий, паспорта, свидетельства о рождении.

— У моего сына инвалидность из-за серьезного хронического заболевания. В тот момент он в силу определенных обстоятельств никуда прийти не мог. В военкомате сказали, что стать на воинский учет все равно обязательно, даже несмотря на хроническую болезнь. Но документы может в нашем случае заполнить родитель, — рассказывает Татьяна.

Мама подростка отправилась в военкомат сама. Там у нее приняли документы, а также дали заполнить анкету за сына. Ей объяснили, что такой опросник проходят все, кому исполнилось 15 лет.

— Анкета была листа на четыре. Сначала стандартные вопросы про учебу, средний балл, — вспоминает Татьяна. — Потом про отношение к воинской службе: нужно выбрать «отрицательно», «положительно» или «не хочу служить». Были дополнительные поля, чтобы объяснить свой выбор. Я поставила «отрицательно», у меня сотрудница спросила почему. Я сказала про дедовщину в армии. Были еще вопросы про отношение родителей к службе и про поездки за границу.

Но больше всего маму Арсения смутили вопросы на последней странице анкеты. Они были об отношении к военным действиям на территории Украины.

— Я написала «отрицательно», естественно. Пускай им «для статистики» не будет того, чего хотелось бы. Я, по крайней мере, буду честна сама с собой. Но я-то с позиции взрослого отвечала. Как на такие вопросы должны отвечать дети? Там еще были некоторые провокационные вопросы, например про мобилизацию. Что-то вроде «в какие сроки вы готовы прибыть на участок в случае объявления мобилизации».

Журналисты позвонили в военный комиссариат Минского района Минской области как заинтересованные граждане, чтобы узнать, зачем школьников спрашивают об отношении к военным действиям в Украине и мобилизации.

— Обычная анкета, все ее заполняют, — ответили в военкомате.

— А вопросы про Украину ведь недавно появились? Зачем они?

— Такой установленный образец, на вопросы просто нужно ответить, и все. Ничего страшного в этом нет (смеется)! Ответы никуда не отправляют, информация просто остается в личном деле.

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