Россиянин вернулся с фронта и взорвал гранату в жилом доме 27.02.2023, 16:57

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Инцидент произошел во время застолья.

В российском Краснодаре в жилом доме взорвалась граната. Боеприпас привез с войны в Украине доброволец. Об этом сообщают росСМИ.

В пабликах Фестивального микрорайона Краснодара местные жители начали обсуждать громкий взрыв, прозвучавший в воскресенье ночью. Многие проснулись от грохота и испугались. Одни подумали, что произошло землетрясение, другие — что какое-то происшествие случилось на аэродроме.

В пресс-службе МВД РФ инцидент комментировать не стали.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», граната принадлежала 34-летнему Кириллу П., который недавно вернулся с войны в Украине. РГД-5 сдетонировала во время пьянки «добровольца». В тот момент в квартире находились его собутыльницы со своими детьми, они не пострадали.

Сам Кирилл П. получил осколочные ранения. В квартире военного позже нашли еще одну гранату.

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