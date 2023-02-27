Сергей Череватый: На севере от Бахмута идут жесткие бои 27.02.2023, 17:15

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Бахмут остается эпицентром удара российских сил в Украине.

Бахмут продолжает оставаться эпицентром удара российских сил. К северу от города, в районе Ягодного, продолжаются жестокие бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковника Сергея Череватого.

- Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное, - рассказал Череватый.

По его словам, противник за минувшие сутки произвел более 300 обстрелов из разных видов вооружения, артиллерии и РСЗО.

- 60 боевых столкновений произошло, где враг потерял за минувшие сутки 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени, - сказал Череватый.

Также он отметил, что в районе Ягодного продолжаются сейчас жестокие бои, украинское командование принимает меры по недопущению продвижения врага в этом направлении.

Отвечая на вопрос о возможности мощного наступления на этом участке фронта со стороны войск РФ, Череватый ответил, что каких-либо существенных изменений не произошло.

Он добавил, что противник уже не один месяц несет тяжелые потери, а динамика боевых действий на этом направлении была и остается довольно сложной, но контролируемой украинскими защитниками.

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