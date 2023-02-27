Россияне в Берлине попытались притвориться прокремлевскими «немцами» 17 27.02.2023, 17:43

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Но только опозорились.

Россияне снова решили «поразить» мир своими якобы «связями» с немецким обществом. Для этого россияне провели в Берлине шествие в поддержку агрессии России против Украины.

Фото и видео с акции в поддержку военной агрессии России против Украины появились в социальных сетях, пишет 24 Канал. Акция россиян вызвала насмешки в адрес ее организаторов.

Как россияне опозорились в Берлине

Уже традиционно россияне по-настоящему опозорились, в том числе с немецкими символами. Цвета на немецком флаге, вывешиваемые участниками марша, оказались перевернутыми.

Прокремлевская акция россиян в Берлине / Фото из соцсетей

Также на флагах развевался лозунг Gerrussia, написанный на английском языке, хотя сами немцы свою страну называют Deutschland, а Россию – Russland.

На это действо россияне привлекли еще и флаг СССР, к современной геополитике вообще не имеющий никакого отношения.

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