«Приехал на АЗС, а там дизель по 3,58» 1 27.02.2023, 18:07

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Белоруса шокировали цены на заправке.

На выходных читатель «АвтоГродно» приехал на АЗС «Белоруснефть» по улице Краснознаменной заправиться дизельным топливом. На станции его смутила цена – 3,58 рублей за литр.

Вскоре мужчина заметил, что дизельное топливо за 3,58 отмечено индексом «ECO». Заправляться по такой цене у гродненца не было возможности и он поехал искать другую станцию.

- Что это за топливо и как заранее узнать, где есть обычный дизель?, – написал в редакцию автомобилист.

Также мужчина прислал фотографию стелы с ценами, на которой можно рассмотреть номер АЗС – 65. Теперь все стало ясно.

Дело в том, что АЗС №65 по улице Краснознаменной в Гродно оказалась в списке станций, которые реализовывают дизельное топливо для большегрузного транспорта резидентов ЕС. Цены для таких грузовиков стали особенными с 19 мая 2022 года. Также вспомним, что с 15 апреля 2022 Беларусь ввела запрет на въезд грузовым ТС, зарегистрированным в Евросоюзе. Было определено несколько мест, куда разрешено двигаться таким грузовикам для перецепки. Все они находятся в приграничье. «Особенные» АЗС тоже неподалеку. Если грузовик из ЕС заправиться на станции вне этого списка, то водителя ждет серьезный штраф.

Конечно, белорусские автомобилисты тоже могут заправляться дизельным топливо на «особенных» АЗС, если, например, нет времени искать станцию с дизельным топливом по обычной цене.

В Гродненской области есть несколько станций с дизелем по 3,58. Среди них и АЗС №65 на улице Краснознаменной, 2 в Гродно.

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