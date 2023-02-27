Переломная точка в войне в Украине: военный эксперт спрогнозировал, когда ожидать 27.02.2023, 18:21

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Западное оружие очень усилит ВСУ.

Силы обороны Украины логично и корректно проходят коренное техническое переоборудование. Это создаст предпосылки для точки перелома в этой фазе войны. В частности в Украину уже зашли первые танки Leopard 2. Об этом «24 Каналу» украинский военный эксперт Петр Черник.

Более того, не следует забывать об огромном пакете бронетехники от Соединенных Штатов. Этот пакет военной помощи для нашего государства содержит колоссальное количество разнообразной номенклатуры – более 1000 единиц.

К примеру, боевые машины пехоты M2 Bradley. Эти машины с помощью пушки могут превратить в металлолом советский БМП-2 в пределах 2 километров. А также M1296 Stryker, которая является значительно усиленным аналогом советского БТР-82.

Черник отметил, что одна украинская батальонно-тактическая группа нуждается в 33 машинах. Следовательно, этот пакет сильно усугубит Силы обороны. Кроме того, в Украину направляются системы противовоздушной обороны Patriot.

В стратегическом комплексе это поможет нам улучшить защиту неба. Следовательно, позволит применять авиацию, которую мы имеем.

- В таком случае к середине весны – началу лета могут сложиться предпосылки для кульминационной точки в этой фазе войны, – предположил военный эксперт.

Черник подчеркнул, что к соответствующим прогнозам следует относиться осторожно. Кроме того, враг изменил тактику боевых действий с больших артиллерийских валов на колоссальные пехотные волны. А захватчиков, которых можно так бросать в бой в России еще много.

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