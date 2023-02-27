В Дзержинске задержали 34-летнего мужчину

В Дзержинске задержали 34-летнего мужчину5
- 27.02.2023, 19:11
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Ранее прошли задержания в Мачулищах и Фаниполе.
Ночью в Дзержинске задержали 34-летнего Сергея Евтуховича. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».
Правозащитники сообщают, что подробности на данный момент выясняются.
Ранее сообщалось о задержании Кристины Максименко в Мачулищах. До сих пор неизвестно, в чем ее обвиняют. Позже стало известно, что вечером 26 февраля произошли задержания в городе Фаниполь, который находится в 30 километрах от военного аэродрома в Мачулищах.
По данным правозащитников, вечером 26 февраля силовики начали отрабатывать соцсети, чтобы выявить тех, кто комментирует информацию о предполагаемой атаке дронов на российский самолет ДРЛО А-50 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления).
Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах слышали два взрыва. Был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. В местных чатах писали о скоплении военных «с автоматчиками», проверках проезжающих машин, обходах сотрудников ОМОН местных жителей. В Минобороны ситуацию официально не комментировали. На вопросы журналистки, которая позвонила как обеспокоенная местная жительница, заверили, что «это хлопки и ничего страшного не произошло». В МЧС сказали, что информации о взрывах не поступало.