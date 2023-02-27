В рядах ВСУ воюют около 10 тысяч жителей Крыма 1 27.02.2023, 19:31

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Об этом сообщил глава Совета ветеранов Крыма.

В составе Вооруженных сил Украины против России воюют около 10 тысяч жителей оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава Совета ветеранов Крыма Сергей Викарчук, цитирует «Крым.Реалии».

«У каждого воина из крымских украинцев главная цель — вернуться домой, вернуть историческую справедливость. У кого-то меркантильная цель — наказать виновных в случившемся и закрыть вопрос», — отметил Викарчук.

Он рассказал, что в 2014 году из Крыма вышли 6 тысяч украинских военных. Они остались верными присяге, а многие из них остались в ВСУ, присоединились к добровольческим формированиям и пошли защищать Украину.

По словам Викарчука, также есть мобилизованные жители полуострова, которых забрали в российскую армию воевать против Сил обороны. Среди них есть и знакомые действующих украинских военных.

Глава Совета ветеранов рассказывает, что мобилизованные в ряды оккупантов воюют против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

«Часто они просто обслуживают артиллерию или роют окопы. Или в Джанкое роют окопы. Однако такие случаи есть. Отношение к таким людям у наших крымских воинов, с которыми общаюсь, негативное. Но на поле боя все очень просто. Либо тебя, либо ты. Дальше выбор ограничен», — говорит Викарчук.

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