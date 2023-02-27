Литва построит противотанковые барьеры на границе с Беларусью 27.02.2023, 19:41

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Вильнюс усилит границу по примеру Варшавы.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас считает, что стране следует рассмотреть возможность построения противотанковых заграждений на границе, как это делает Польша.

Об этом сообщает Delfi.

По словам политика, фортификационные и другие контрмобильные меры члены КНБО обсуждали еще прошлым летом, но существенных изменений или институциональных инициатив не возникло. Поэтому руководитель комитета обещает поднять этот вопрос на заседании КНБО и рассмотреть вопрос о том, должен ли Сейм принять специальный закон об установлении мер контрмобильности.

«Идею сделать то же — построить укрепление или применить другие контрмобильные меры на границе Литвы с Калининградской областью и Беларусью — мы поднимали на заседании комитета нацбезопасности еще прошлым летом. Это также включено в соглашение политических партий об укреплении охраны края. К сожалению, тогда мы не получили большую институциональную поддержку. Однако, позже, посещая Украину, убедились в эффективности таких мероприятий, и сейчас, наблюдая за действиями поляков, мы должны вернуться к этому вопросу», - заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что «на защиту государственной границы следует смотреть комплексно». По его словам, для предотвращения и поражения тяжелой военной техники границу необходимо защищать не только физическим барьером и системами видеонаблюдения.

Политик отметил, что в случае военной агрессии и вторжения противнику очень важно быть мобильным и поддерживать высокий темп боевых действий. Цель контрмобильных мер и фортификаций заключается в том, чтобы остановить подвижность оккупационных сил, «заставить их затратить дополнительное время или материальные средства на их ликвидацию».

«Соответственно это дает дополнительное время внутренним и союзным силам, чтобы отреагировать и попытаться нейтрализовать врага. Врагу приходится сталкиваться с трудностями еще до пересечения государственной границы», - пояснил Кащюнас.

Глава комитета утверждает, что в марте комитет рассмотрит вопрос установления фортификационных сооружений на границе Литвы. Кащюнас не исключает, что парламент мог бы принять и специальный закон, в котором будут предусмотрены принципы установления контрмобильных мер, правовых и финансовых условий. Кроме того, в законе будет признано, что установление фортификаций является «сферой охраны чрезвычайной государственной важности».

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