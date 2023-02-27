Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 27.02.2023, 20:01

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ВСУ атаковали позицию вражеской ПВО.

Россияне продолжают обстреливать дома гражданских жителей Херсонской области, а ВСУ атаковали позицию вражеской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными БПлА типа «Шахед-136». Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елине Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелка Гатище, Волчанские Хутора, Каменка, Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка — Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций украинской артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал — исключительно россияне.

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугиванию жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа «Шахед-136» и 1 - типа «Zala».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

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