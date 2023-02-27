Украинский летчик-испытатель Лиходед о подрыве А-50: Поздравляю партизан с победой на земле 3 27.02.2023, 20:03

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Александр Лиходед

Без А-50 российские войска как без глаза.

Это значительное повреждение, без А-50 российские войска как без глаза. Но поврежденный самолет быстро заменят и будут лучше охранять. Об этом в интервью «Белсату» сообщил летчик-испытатель Александр Лиходед из Киева. Рассказываем, в чем ценность такого самолета и как его могли подорвать.

Летчик-испытатель из Киева Александр Лиходед хорошо знает такие самолеты, так как в свое время участвовал в их испытаниях и проверял надежность системы дозаправки в воздухе. По его оценке, повреждение такого самолета – значительный ущерб группировке военно-космических сил России, задействованной в войне в Украине. Самолет А-50 – это воздушный командный пункт военно-воздушных сил. Главная его задача – наводить истребителей на цели в воздухе, на море и на земле.

«Это воздушно-командный пункт управления авиацией в радиусе 600-650 километров. То есть они всю нашу Украину видели, выходя на дежурство на юге Беларуси. И повреждение такой машины – это очень серьезно, без такого самолета остальная авиация как без глаза. Поэтому поздравляю беларусских партизан с такой победой на земле», – сказал Александр Лиходед.

Технически работа А-50 выглядит так: самолет взлетает в воздух на высоту 9,4 км, выходит в точку наблюдения, зависает над ней, выписывая в воздухе восьмерки, от четырех до шести часов наблюдая за обстановкой в автоматизированном режиме и сообщая информацию другим командным пунктам, которые уже непосредственно дают команды истребителям. Это система дальнего обнаружения целей, которых она способна в последней модификации одновременно сопровождать до 300.

По словам эксперта, А-50 выполняет и функции воздушного штаба, и функции разведки, и оперативного наведения истребителей на цели. Радиолокационные системы самолета способны интегрироваться с другими наземными системами и системами истребителей и анализировать обстановку, выдавая варианты решений. Самолет способен управлять истребителями и самостоятельно, передавая им оперативную информацию о месте нахождения потенциальных целей.

Относительно перспектив использования самолета, поврежденного в Мачулищах, Лиходед отметил, что после взрыва такие самолеты вряд ли кто рискнет использовать, скорее всего его разберут на запчасти. Взорвать военный летательный аппарат могли, как пронеся взрывчатку на борт, «это возможно, ведь у россиян повсюду бардак», так и атаковав дронами. Но независимо от того пути, который был выбран, считает испытатель, много взрывчатки не потребовалось, ведь сделать самолет небоеспособным можно даже немного повредив обшивку. По имеющейся в СМИ информации, Александр Лиходед считает, что повреждения значительные и самолет остается только разрезать на металлолом.

При этом эксперт констатирует, что вывод из строя одного самолета не сможет серьезно замедлить ход войны, так как в России осталось еще 8 таких «бортов», и любой из них может быстро прилететь и базироваться на беларусских аэродромах. Такой самолет по своим характеристикам также может прилетать из России на дежурство в южной части Беларуси.

Оценивая Мачулищи, как аэродром базирования, Лиходед подчеркнул, что знает это место и помнит высокое качество взлетно-посадочной полосы: «А-50 способен взлетать и садиться и на худших полосах, но зачем его держать где-то рядом с деревней, если есть возможность разместить и летчиков, и тактический экипаж в более комфортных условиях и фактически в черте большого города».

По информации из открытых источников также известно, что аэродром в Мачулищах с советских времен специализировался на приеме и обслуживании самолетов Ил-76. А А-50 как раз и создан на основе Ил-76. В Мачулищах длительное время базировались и Ил-76 авиакомпании «Трансавиаэкспорт», которая обслуживала военные и гражданские потребности по всему миру.

Есть интересные детали и о поврежденном самолете. Скорее всего речь идет о самолете А-50У «Сергей Атаянц», названном в честь главного конструктора предприятия, где разработан и производится радиотехнический комплекс «Шмель», использующий этот самолет дальнего обнаружения и наведения. Именно «Сергей Атаянц» обслуживался в Мачулищах почти с начала войны. Потом сообщалось, что он якобы на короткое время возвращался в Россию и снова прилетал под Минск. Информация, что поврежден именно этот самолет, неподтвержденная. В общем же, по данным UNIAN, с начала ведения войны в Украине Россия держит в Беларуси 4 таких самолета.

Подробнее о самолете

Разработка А-50 была начата в 1969 году, они пришли на смену морально устаревшим на то время Ту-126, и в отличие от предшественника должны были замечать не только самолеты, но скоростные малозаметные цели, летящие у земли – т. е. самолеты, крылатые ракеты и другие летательные аппараты такого рода.

В 2003 началась модернизация А-50 до А-50У. Был усовершенствован и радиотехнический комплекс, и сам самолет. Помимо РТК на более современных компьютерах были усовершенствованы система аутизированного управления и комплекс связи. За счет использования более легкого оборудования в салоне появилось место отдыха операторов РТК и даже буфет с бытовым оборудованием, чтобы сварить кофе или подогреть еду. На рабочих местах стали использовать более совершенные и легкие дисплеи на жидких кристаллах.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия в 2022 году имела 9 таких самолетов: шесть А-50У и три А-50 (согласно российским источникам, 8 «У» и 2 «А-50»), хотя в общей сложности самолетов такого типа произвели свыше 30. Кроме России, три А-50 использует Индия, подобные самолеты на базе Ил-76 имеет Иран. Стоимость самолета А-50У в интернете называют равной $ 330 млн, но первоисточник такой оценки неизвестен.

Россия разрабатывает также более новый самолет такого типа А-100. Работы над ним начались в 2014 году. Собирались начать поставки войскам в 2016-м, но переносли их на 2024 год. В России хвалились, что А-100, в отличие от предшественника, должен получить «полностью российский» радар – в нынешних используются западные технологии. То есть запчасти для ремонта современных А-50 могли попасть под западные санкции.

Напомним, 26 февраля на аэродроме в Мачулищах под Минском совершен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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