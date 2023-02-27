Где белорусы покупают одежду, когда ушло несколько модных брендов 27.02.2023, 20:16

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Фото: TUT.BY

Власти «щемят» азиатские магазины, а поехать на «закупы» все сложнее.

В Беларуси за последний год закрылись несколько магазинов импортной одежды, власти «прижимают» торговые точки с дешевыми вещами из Азии, съездить в Европу на «закупы» сейчас стало сложнее. Где в таких условиях покупают себе вещи белорусы? «Зеркало» узнало о теперешних предпочтениях наших земляков.

Дочь Оксаны живет в Сербии, она ездит к ней гости два раза в год. Последний раз женщина была там в ноябре. Оксана прошлась по сербским магазинам и поняла, что вещи в них стоят дешевле, чем в Беларуси, а если попадешь на скидку в 70%, то «покупать дома не хочется вообще».

— Купила много вещей себе, мужу, в подарок дочери и внуку. Это верхняя одежда, обувь, даже белье, — вспоминает Ольга.

После возвращения в Беларусь женщина зашла в Dana Mall и посетила магазины тех брендов, в которых отоваривалась в Сербии. Говорит, была в шоке от того, насколько все дороже, скидками в 70% «у нас даже не пахнет», есть максимум 25−30%.

Что касается вещей белорусского производства, то собеседница считает, что они хорошие и сшиты качественно, но очень уж высока их стоимость. Из доступных отечественных марок она отметила лишь «Марк Формель». Из нашего Оксана чаще всего покупает нижнее белье в «Милавице» и Verally.

— А вот обувь наша всегда была дороже европейской, и качество ее хуже. Раньше я старалась брать польскую обувь, но сейчас ее нет. Остается турецкая, но она дорогая. Российского производства я ничего не покупаю — принципиально. Мои коллеги-педагоги одеваются в основном на рынке, а это все Китай.

Максим рассказал, что «любит разные шмоточки», но больше всего — оригинальные кроссовки. Парень говорит, что до 2020 года с покупками «все было шикарно», например, можно было на 100 долларов заказать с ASOS (онлайн-магазин одежды и косметики) скидочные крутые кроссовки или вещи. Но в последние два года, а особенно в 2022-м, покупать там вещи стало сложно.

— С прошлого года крупных в шмоточной области покупок я не делал, хотя деньги есть. Донашиваю солидный гардероб с хороших времен, — сообщил Максим.

Однако парень считает, что сейчас, если постараться, есть «куча способов», чтобы купить нормальные вещи. Один из них — сделать покупку у перекупов, также есть несколько сервисов по доставке вещей из польских магазинов.

— При покупке через сервисы можно выбрать любой элемент гардероба, но они берут свой процент за доставку, а это особо не радует. Но по сути можно покупать все, что и покупали. В этом случае нужно больше запариться и платить, по моим расчетам, на 20−30% больше, чем раньше.

Раньше Динара покупала одежду в масс-маркете, на рынке, в торговых центрах, ориентировалась на средний ценовой сегмент. Иногда привозила верхнюю одежду из Польши, а обувь — из Германии.

— Вообще на практике расходы на дорогу в Польшу и время, потраченное на поездку, не всегда окупаются. Поэтому Европа не была моим основным источником одежды, — говорит женщина.

Динара походила по рынкам и сделала вывод, что ассортимент там очень скудный, «печальные» модели и выбор. Заходила в масс-маркет, отметила, что качество вещей там не самое хорошее, гораздо хуже европейских аналогов, да и выбор у нас хуже, чем в магазинах Европы. В магазинах типа ГУМ, ЦУМ выбора одежды тоже нет. Что касается обуви, то собеседница считает, что наша намного хуже европейской по качеству, да и колодка ей не подходит.

— Я всегда смотрю на соотношение цены и качества. Белорусская одежда у меня только бренда «Марк Формель», в основном это нижнее белье. Дизайнерскую одежду я не беру из-за дороговизны. Одежда должна быть практичной, удобной, стильной, но недорогой. Я отношусь к одежде спокойно, и мне хватает несколько базовых вещей.

В жизни женщины был период, когда из-за финансовых соображений она практически все покупала в секонд-хендах, кроме носков и белья — их она приобретала всегда только новыми, белорусского производства. Сейчас Динара для покупки одежды видит только одно направление — секонд-хенд. Она может раз в месяц зайти туда и для разнообразия купить несколько вещей, говорит, что там можно найти очень хорошую одежду.

— Сегодня у меня 80% всей одежды из секонд-хенда, там оптимальное сочетание «качество — цена». Одежда там в очень хорошем состоянии, есть брендовые вещи. Иногда вещи покупаю на «Куфаре».

Марианна продает свои вещи через «Куфар», она заметила, что это приносит приятные бонусы.

— Во-первых, ненужная мне вещь обязательно нужна кому-нибудь другому, а во-вторых, я за нее получаю копейку, а не теряю, как в случае если бы я ее просто выбросила, ведь когда-то я отдавала за нее свои деньги. Глупо в такое тяжелое время лишать себя дополнительных денежных средств.

Иногда девушка и сама покупает вещи через «Куфар». Например, ей нужно было теплое платье, а на поиски в магазинах уходит очень много времени, да и цены собеседницу отпугивали, особенно если учесть, что ее заработок — 950 рублей.

— Я забила в поиск «платье теплое», отсортировала объявления по размеру, городу, продавца выбрала физлицо. Та-дам: из подборки листаю фото, что нравится — закидываю в избранное, после выбираю между ними то, что больше всего подходит, задаю вопросы продавцу, если информации не хватает в описании. Если определилась с выбором, договариваюсь о встрече с возможностью предварительной примерки (я и сама так делаю, когда продаю одежду, потому что понимаю, что вещь может не сесть, и никто в этом не виноват). Как результат, я нашла классное бэушное платье за 40 рублей.

При покупке Марианна старается не торопиться, чтобы не переплатить. Она помнит, как в МОМО купила платье за 110 рублей, а через две недели увидела, что в магазине его уже продают за 85 рублей. Говорит, что очень тогда расстроилась. Тем более что за эти деньги на «Куфаре» могла купить две вещи.

В последнее время семья Маргариты покупает одежду на маркет-плейсе Wildberries и подобных. Женщина говорит, что там легко можно найти джинсы «трендового фасона» за 25 рублей, а также обувь на один сезон. Верхнюю одежду и рубашки они в большинстве случаев присматривают в секонд-хендах. Хотя читательница отметила, что цены там сейчас выше, чем в интернете или в магазине Sinsаy.

— Зато можно найти действительно качественную вещь, которая прослужит три года как минимум. Недавно в секонде купили папе шерстяной пуловер за смешные 30 рублей. Он был абсолютно новый, даже с бирками, — сообщила Маргарита.

Илья в основном покупает стоковую одежду в магазине «Рамонок» на проспекте Победителей в Минске. Говорит, что цены там средние, а бренды известные. Причем в фирменных магазинах этих же марок аналогичная одежда стоит гораздо дороже.

— Например, кофта Jack&Jones в фирменном магазине стоит 200−300 рублей, в стоке можно купить за 60−80 рублей. Качество вещей мне нравится. Как-то я покупал дешевую одежду в LC Waikiki, постирал — а она вид потеряла. Так что пусть вещь будет дороже, но долговечнее, — говорит Илья.

Одежду белорусских производителей Илья не покупает, говорит, что она дорого стоит, а предлагаемые фасоны ему не нравятся, «надевать стыдно».

— Недавно я заходил в торговый центр на Немиге, 3, там, где ипэшники арендуют торговые места. Оказывается, что там одежду можно купить по вполне доступной цене, которая сопоставима со стоком.

Иногда Илья покупает вещи в магазинах DeFacto, Sinsay, Cropp, Reserved, House. В последнем он недавно приобрел зимнюю «дубовую» ветро- и влагонепроницаемую куртку, она была на распродаже, парень заплатил за нее 49 рублей.

Обувь собеседник любит спортивную, предпочитает покупать Skechers. Однако он отметил, что в последнее время выбор моделей стал очень маленьким, а кроссовки из нового привоза стоят очень дорого — около 500 рублей.

— Такие цены для меня too much (перебор. — Прим. ред.). Надеюсь, что будут скидки и я что-то смогу купить подешевле.

В целом парень считает, что сегодня купить одежду в Беларуси не проблема, даже несмотря на то, что закрылись многие магазины одежды. Одним из надежных вариантов он считает покупку вещей через маркет-плейсы.

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