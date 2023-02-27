«Мент ментом, да и все тут» 27.02.2023, 20:35

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Как выглядит новая оперативно-служебная форма белорусских спасателей.

У белорусских спасателей — новая форма. В ней отдельные сотрудники МЧС приходят на работу с лета. А теперь у всех вместо привычной зеленой на дежурствах будет черная. Некоторые из них говорят, что она похожа на милицейскую, и недовольны этим. Спасатели показали «Зеркалу», как выглядит новый комплект, и рассказали, что хорошего и плохого в изменениях.

Старая оперативно-служебная форма — с белой светоотражающей полосой на груди. Фото: МЧС Беларуси

«Шапки обычные черные вязаные, с вышитой кокардой. Как у милиции»

Меняется повседневно-оперативная форма МЧС. Ее обычно сотрудники надевают, когда заступают на дежурства, рассказывает один из белорусских пожарных Кирилл. Раньше она была зеленой, теперь — черная. Парень говорит, что у нового образца есть свои плюсы.

— У зеленой была очень грубая, вообще не дышащая ткань. В ней летом очень жарко, все время задыхаешься — как роба какая-то. Она вообще не тянулась и, если присядешь как-то неудачно, могла порваться, — говорит мужчина. — Новая форма вроде бы более эластичная и приятнее на ощупь, ткань лучше. Сейчас шевроны вроде как не надо к ней пришивать (обычно они должны были быть на руках и на груди). Появились манжеты на рукавах и на штанах — это практично. На них же сделали более удобные карманы: на старой зеленой сзади был зашитый карман.

Новая оперативно-служебная форма сотрудников МЧС Беларуси.

Головные уборы поменяли. Если зимой мы носили меховые шапки, то сейчас будут такие же, как у милиции, — обычные черные вязаные, с вышитой кокардой. Летом вместо кепок, которые как колпаки, будут черные бейсболки, тоже с кокардой.

Кирилл в целом изменениями доволен, только опасается, что летом черная форма может выгорать на солнце и терять цвет. Хотя первая реакция у бойца была неоднозначной.

— Сразу подумал, что это форма милиции. Сейчас уже эмоций никаких: форма и форма. Хоть что-то пытались сделать лучше. Что-то даже немного и получилось. Может, такой цвет выбрали из соображений экономии, — предполагает спасатель. — А по поводу сравнений, у милиции же все-таки она темно-синяя, а у нас — «тотал блэк». Люди, когда видят спасателей МЧС, не думают, в какой они форме. Тем более на пожары мы выезжаем в боевой одежде, и она тоже у нас полностью черная, только с зелеными фликерами. Мы же в ней отличаемся от милиции!

Коллеги мои пока особых эмоций не выражали по поводу изменений, но больше положительных отзывов — наверное, потому что всем приятнее зимой ходить не в ушанке, которая кроме затылка ничего и не согреет, а в шапке. Форма перестала быть военизированной и стала более практичной именно для нашей службы.

«Мент ментом, да и все тут, особенно если не присматриваться»

Кирилл говорит, что пока форму выдали не всем: еще в резервах есть старая, и пока бойцы будут получать и такую. У его коллеги Андрея, одного из офицеров, на руках комплекта тоже еще нет. Но он уже знает, как выглядит измененная форма.

— В практичности, может, она и выиграет. В чем-то черную для спасателей и неплохо делать: на сутках она сильно вымазывается. Но зная, какой там материал, она выстирается, выгорит. Летом посмотрим, что из этого вышло, — отмечает спасатель.

В остальном Андрей изменениям совсем не рад. У мужчины такой цвет формы также ассоциируется с формой милиции.

— Мы между собой с бойцами так и говорим: мент ментом, да и все тут, особенно если не присматриваться. Когда первый раз увидели на своих, так и подумали. Ничего хорошего в этом нет, — объясняет собеседник. — Если на летнем кителе есть зеленые вставки, то зимний бушлат полностью черный, только добавили по бокам шевроны. Но это мы знаем, что значат эти нашивки, а люди-то нет. Ну, еще есть надпись на спине «МЧС Беларуси», а в остальном от милицейской почти не отличить. Тем более если смотреть спереди и издалека.

Новая оперативно-служебная форма сотрудников МЧС Беларуси.

Офицер считает, что это может повлиять на отношение белорусов к спасателям, когда те будут встречать их на улицах в такой форме.

— Будут сравнивать с милицией, смотреть косо, потому что от нее уже многие ничего хорошего не ждут. У меня и у самого такое отношение. А после событий 2020 года, когда в Минске МЧС привлекали снимать БЧБ-флаги, и так люди где-то посматривали на нас негативно, бывало. Поэтому не хотелось бы в этой форме где-то светиться, — говорит Андрей. — Но мы в этой оперативной форме почти никуда не привлекаемся. Если куда-то ездим, то обычно в боевой. Хотя летом на тех же водоемах бойцы дежурят именно в такой, оперативной, то есть будут ходить в черной.

При этом, отмечает спасатель, представительская форма, в которой ходят инспекторы, сотрудники отделов и управлений, пресс-служба, остается прежней, зеленой. Сам мужчина говорит, что будет стараться минимально носить черную за пределами части.

— Я в город в этой форме ходить не собираюсь — буду переодеваться в другой комплект, — рассказал он напоследок.

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