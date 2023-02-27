Милли рассказал о своем разговоре с Герасимовым перед вторжением в Украину 27.02.2023, 20:39

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Марк Милли

Американский генерал пытался убедить Москву, что она ошибается, если думает, что украинцы не будут обороняться.

До начала российского вторжения в Украину глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США несколько раз звонил по телефону «своему российскому коллеге» - генералу Валерию Герасимову. Российский военный пытался заверить его, что армия РФ только проводит учения у украинских границ, передает zn.ua.

«Я говорил с ним, возможно, за две недели до начала вторжения. И я сказал: «Это ужасная стратегическая ошибка. Она ставит Европу под риск. Это, очевидно, будет иметь трагические последствия для Украины. И это будет очень кровавое дело для России. Вы совершаете невероятную стратегическую ошибку». Думаю, я еще сказал: «Вы зайдете за 14 дней и не выйдете 14 лет. Мешки с телами будут течь в Москву все это время. Эти люди будут отбиваться», – вспомнил Милли.

Он также указал на демографическую реальность современной Украины, в которой «каждый, кому 60 лет или менее, знает только свободу». И поэтому, по мнению Милли, такую страну не просто завоевать.

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