На белорусско-российской границе усилен контроль 27.02.2023, 20:42

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Основательно проверяют всех выезжающих.

По свидетельствам читателей «Нашай Нівы», на белорусско-российской границе силовики вторые сутки подряд трясут каждую машину, смотрят документы, кто и что везет.

Досмотр очень тщательный, смотрят все в салоне, под капотом, могут буквально выворачивать машины, если кто-то пытается возражать или как-то протестовать — ведут себя жестко.

Такое ощущение, что пересматривают абсолютно все машины на выезд из Беларуси. Притом в обратную сторону, на въезд, никакого особого контроля нет.

Можно предположить, что такая бдительность непосредственно связана со вчерашней диверсией на военном аэродроме в Мачулищах под Минском.

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