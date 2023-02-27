Wizz Air приостановил все полеты в Молдову 1 27.02.2023, 21:05

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По соображениям безопасности.

В своем официальном заявлении компания заявила, что «приняла трудное, но ответственное решение» с 14 марта приостановить все рейсы в Кишинев и из него. Об этом сообщает hotnews.ro со ссылкой на пресс-релиз авиаперевозчика. Информацию о приостановке полетов Wizz Air в Кишинев подтвердили в управлении гражданской авиации Молдовы.

Авиакомпания заявила, что решение принято «из-за недавних событий в Молдове и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны».

Напомним, что в ходе войны правительство Молдовы заявляло, что через ее воздушное пространство как минимум дважды пролетали российские ракеты. В начале февраля власти Молдовы и Украины не исключали, что у России есть некий план, направленный на дестабилизацию ситуации в Молдове, Россия это категорически отрицала. Наконец, сегодня стало известно, что украинская армия выделила силы для того, чтобы противостоять возможной атаке со стороны непризнанного Приднестровья.

Wizz Air — крупнейший воздушный авиаперевозчик в странах Центральной и Восточной Европы. Wizz Air выполняла рейсы из Молдовы в Великобританию, Италию, Чехию, Венгрию. Вместо Кишинева авиакомпания увеличит количество рейсов в румынский город Яссы. От него до столицы Молдовы около 100 км.

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