В Жабинке будут разгонять ворон выстрелами из пушки 27.02.2023, 21:14

Все другие способы разгона птиц коммунальщиками испытаны и не дали результатов.

Коммунальщики Жабинки придумали использовать для борьбы с огромными стаями черных ворон пропановую гром-пушку, пишет газета «Вечерний Брест». Все другие, менее радикальные способы ими уже испытаны и не дали результатов.

«Ухоженный и обновленный городской парк площадью 18 га — гордость Жабинки. Но стаи черных птиц, которые также облюбовали это уютное место, приносят массу неудобств гостям парка и множество проблем коммунальщикам», — сообщает издание, подчеркивая, что ни один из испытанных ранее работниками ЖКХ способов не дал результата.

Что только коммунальщики ни делали: они и обрезали ветви деревьев над скамейками и другими объектами в парке, и периодически снимали гнезда с помощью автовышки. Заметив, что вороны почему-то не любят гнездиться на местных липах, вместо старых и аварийных срубленных деревьев они сейчас стараются высаживать именно липу.

В прошлом году в парке была выставлена пара звуковых отпугивателей, имитировавших карканье ворона, зов сокола и ястреба. Но действовало это только временно. «Конечно, сначала стая воронья в испуге спешно покидала насиженные места. Но умные птицы быстро смекнули, что за угрожающими криками никакой реальной опасности нет, а потому больше не обращали на отпугиватели никакого внимания. Скорее несведущие посетители парка заметно настораживались и нервничали».

«И вот пришло время тяжелой артиллерии», — пишет газета.

Переносная пропановая гром-пушка издает мощный звук, напоминающий выстрел из пушки или раскат грома — отсюда и название. Громкость звука достигает 119 децибелов.

Все благодаря тому, что пропан закачивается в канал ствола и поджигается с помощью искры.

Залп холостой и никакого физического вреда птицам не наносит, но очень сильно пугает — на площади до 1,5 га, при этом дальнобойность звуковых волн достигает 1 км. Если пушку поместить на специальную стойку, то за счет кругового обстрела площадь защиты вырастет до 7 га. «Поэтому, благодаря мобильности устройства, под защитой пушки сможет оказаться весь парк», — отмечает издание.

Жабинковское ЖКХ заранее предупреждает жителей райцентра, чтобы не пугались громких хлопков в городском парке и сквере возле вокзала. Начать применять «тяжелую артиллерию» планируют уже в марте.

Россия считает подобные действия Запада незаконными и сравнивает их с воровством. В мае прошлого года президент Владимир Путин указал, что нарушение международных норм в данном вопросе может привести к проблемам для тех, кто эти нарушения допускает. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин.

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