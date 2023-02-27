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В соцсетях показали новый облик Tesla Cybertruck

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  • 27.02.2023, 21:50
  • 3,648
В соцсетях показали новый облик Tesla Cybertruck

Видеофакт.

В Калифорнии была замечена Tesla Cybertruck с измененным дизайном. Речь идет о черном покрытии крыши на задней части машины. Видео с новой вариацией Cybertruck опубликовали WHAT'S INSIDE? в Twitter.

Сообщается, что Tesla построила парк бета-прототипов Cybertruck для тестирования перед тем, как начать летом серийное производство.

Предполагается, что задняя часть крыши будет автоматически убираться и будет достаточно крепкой, чтобы на ней можно было стоять. Есть предположение, что на этой крыше будут солнечные батареи или возможность их установить.

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