С 1 марта в Беларуси запрещают ловить щуку 27.02.2023, 22:13

Начинается нерест.

В Беларуси начинается ежегодный нерестовый запрет на лов щуки, сообщила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

С 1 марта запрет вступит в силу в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях (он продлится по 15 апреля), в более северной Витебской области — с 9 марта (и продлится по 23 апреля).

Незаконная добыча щуки в период, на который действует запрет, повлечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин для физических лиц. Также, если нарушителя поймают, ему придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде, по 9 базовых величин за каждую особь, так как в период запрета на вылов штраф начисляется в утроенном размере.

Нынешний размер базовой величины — 37 рублей.

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