На «Гомсельмаше» произошел пожар

На «Гомсельмаше» произошел пожар4
- 27.02.2023, 22:42
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Над территорией завода видны клубы черного дыма.
Стало известно, что в понедельник, 27 февраля, на предприятии «Гомсельмаш» произошел пожар, пишет БелТА.
Агентству на предприятии пояснили, почему утром 27 февраля над территорией завода были видны клубы черного дыма. Дым появился из-за пожара, возгорание произошло в кладовой МСК-3.
- При ЧС никто не пострадал, ущерба нет, - прокомментировал последствия пожара на «Гомсельмаше» Владимира Гарельского, начальник УЧСГОиПБ предприятия.
Известно, что при ликвидации пожара на «Гомсельмаше» были задействованы спасатели МЧС. На данный момент причина возгорания еще устанавливается.