Грузии передали обращение-демарш ЕС по поводу Саакашвили 27.02.2023, 22:52

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Михаил Саакашвили

С этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов ЕС, включая Венгрию.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру юстиции Грузии специальное официальное обращение ЕС в формате демарша, в котором выражается обеспокоенность состоянием заключенного третьего президента Михаила Саакашвили, сообщает издание «Новости-Грузия».

По словам дипломата, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза, включая Венгрию, которая ранее блокировала обращение.

«Вместе с послом Швеции, который представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали официальный демарш министру юстиции. Демарш касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния его здоровья. Очень важно то, что все 27 государств-членов Евросоюза согласны с этим демаршем», — отметил посол ЕС.

Герчинский также сообщил, что у него состоялся разговор с министром юстиции Рати Брегадзе.

«У нас был очень открытый и искрений разговор с министром юстиции. Министр юстиции предоставил нам информацию о том, что делает правительство Грузии, чтобы права бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного были защищены», — добавил Герчинский.

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