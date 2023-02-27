Молчание о Мачулищах 3 27.02.2023, 23:17

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Почему режим Лукашенко скрывает последствия взрыва на аэродроме.

В сети появились спутниковые снимки взлетной площадки аэродрома «Мачулищи» в Беларуси, сделанные за неделю до атаки. Фото подтверждают: российский самолет ДРЛО А-50 действительно находился на аэродроме, в сопровождении по меньшей мере трех истребителей РФ, однако стоял в стороне от них. Другой информации или актуальных фотографий с аэродрома пока нет – официальный Минск старательно умалчивает событие.

Напомним, соответствующие изображения из Мачулищей, полученные с помощью Planet и датированные 19 февраля 2023 года, обнародовала в понедельник, 27 февраля белорусская служба «Радио Свобода».

Спутниковый снимок показывает в деталях, как смотрелся и где стоял русский самолет А-50 на авиабазе Мачулищи до подрыва. На фото также можно рассмотреть вероятное расположение российских истребителей МиГ-31К.

Политический обозреватель издания Валерий Карбалевич также объяснил, почему инцидент на Мачулищах замалчивается белорусскими властями и местными СМИ, а утечки информации о реальных последствиях взрыва практически нет.

Информация об a target="_blank" href=https://charter97.org/ru/news/2023/2/27/537996/>инциденте в Мачулищах очень невыгодна белорусским властям. По нескольким причинам:

Во-первых, огласка вокруг нападения на самолет А-50 разрушает официальную мифологию о белорусской «стабильности».

Во-вторых, Лукашенко продолжительно играл на границе между войной и миром, балансируя между поддержкой россии и попытками выглядеть миротворцем. Признание атаки на аэродром «Мачулищи» может означать переход определенной грани.

В-третьих, нападение на аэродром произошло на фоне бесконечных учений, проверок готовности и мобилизационных мероприятий, к которым привлекались военнообязанные. Взрыв на «Мачулищах» – признание неэффективности этой «милитаристской лихорадки».

В-четвертых, это серьезный удар по репутации белорусской системы противовоздушной обороны, которая может потребовать соответствующих кадровых решений.

В-пятых, Лукашенко неоднократно уверял Кремль, что белорусская территория является надежным щитом для россии от ее западных противников, поэтому теперь должен оправдываться перед Путиным.

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