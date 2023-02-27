Как изменился эпатажный коттедж в Ратомке, который шокировал соседей 1 27.02.2023, 23:40

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Фотофакт.

В эту студеную зимнюю пору журналисты «Онлайнера» решили посмотреть, чем живет один из самых загадочных домов страны. Эпатажный коттедж в Ратомке, населенный не только людьми, но и разномастными мифическими существами, стоит на своем месте уже более пяти лет. Кого-то он пугает, кто-то, наоборот, специально приезжает в поселок, чтобы посмотреть на произведение искусства (и запечатлеть себя на его фоне).

Кажется, фантазия владельца особняка не знает границ: руки, черепа, боги, ритуальные маски, масоны — в этом месте перемешано все, что только можно. Причем «обитатели» разместились везде — от основания забора до конька крыши: разглядывать и разглядывать (но лучше делать это при дневном свете).

На дом, который мог бы стать популярным музеем или даже агроусадьбой для смелых, мы заглядывались еще в 2019-м. Тогда постройка была окружена строительными лесами: хозяин творил, воплощая все новые задумки в жизнь. Сегодня леса все еще на месте: хоть и потемнели, но исправно выполняют свою функцию. Также видны относительно свежие конструкции.

На доме и возле него за это время появились новые элементы: «Око Саурона», нечто похожее на сущность из Изнанки, которую мы видели в сериале «Очень странные дела», гигантская рука-береза, разномастный цветной «декор». И наверное, это не последние «подселенцы»: леса-то на месте, можно в любой момент воплотить новую затею в жизнь.

При этом сам владелец коттеджа, Денис, когда-то признавался, что все «украшения» — лишь фантазия на тему.

Мол, злодеи пытаются захватить дом, а стражники его оберегают. И никакого другого подтекста искать не надо.

Впрочем, не все воспринимают такой объект нейтрально. Соседи не раз жаловались на коттедж во все инстанции. Здание изучали комиссии (одна за другой) и, в общем-то, пока не обнаружили ничего криминального: автор так видит, это его эстетика.

Зимой авторская эстетика дополняется еще и природным декором: снег и сосульки ведут свою игру на спорной, но все-таки частной собственности.

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